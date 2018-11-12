Sabah gazetesi muhabiri Kaşıkçı'nın son sözlerini aktardı: Boğuluyorum

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Al Jazeera, Ekim ayı başında Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son sözlerini de içerdiği belirtilen ses kaydını dinlediğini iddia eden Sabah gazetesi muhabiri Nazif Karaman’ın açıklamalarını haberleştirdi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre Karaman, Kaşıkçı’nın son sözlerinin “Boğuluyorum. Bu poşeti kafamdan çıkarın, ben klostrofobiğim” dediğini aktardı. Ses kayıtlarına dayanarak cinayetin 7 dakika sürdüğünü söyleyen Karaman, Suudi yetkililerin Kaşıkçı’nın cesedinin parçalanması için yere plastik örtüler serdiğini ve 15 dakikalık ‘işlem’in Suudi Arabistan’da adli tıpın başındaki isim olan Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sabah gazetesinde Kaşıkçı cinayetine dair araştırmayı yürüten ekibin başında olan Karaman, gazetesinin yakında Suudi yetkililer tarafından kullanılan aletlere dair bir fotoğrafları ve Kaşıkçı’nın son dakikalarına dair bazı kayıtları da yayınlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Paris’te yaptığı açıklamada ses kayıtlarının Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık ile paylaşıldığını belirtmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Erdoğan'ın ses kayıtlarını paylaştığı söyleminin gerçeği yansıtmadığını söyledi.