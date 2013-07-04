Çavuşoğlu: Vandalların arkasında ABD Büyükelçisi var

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone’nin, ABD Milli Günü nedeniyle Büyükelçilik bahçesinde verdiği davette ‘fikir özgürlüğü’ mesajları vermesi ve konuşmasında da Gezi eylemcilerini desteklediğini ima etmesi krize neden oldu.

AKP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi’nin Kenedi Caddesi’nde eylem yapan ‘vandallara’ açık destek verdiğini belirterek, 'Amerika'yı bilmem ama arkalarında Büyükelçi’nin olduğunu konuşmasından da gördük' dedi.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

'Bu programa giren sözleri hepimiz destekleriz. Demokrasiye inanan herkes destekler. Umarım Atatürk’ün o sözünden Amerikalılar da ders almıştır. Bunu Türkiye-ABD Dostluk grubu başkanı olarak söylüyorum. Büyükelçinin o sözlerden alıntı yapmasında, amacı ne olursa olsun hiçbir sorun yok. Ancak burada esas sorun, Büyükelçi’nin Kuğulupark ve Kenedi Caddesi’ndeki insanları desteklemesi. Ben Kuğulu Park’takileri desteklemesinde de sorun görmüyorum. Oradaki insanların geneli demokratik haklarını kullandı. Ancak Kenedi Caddesi'ndekiler ortalığı yakıp yıkan, devlet malına, bankamatiklere, özel araçlara zarar veren, polise molotof ve kurşun bilyeler atan vandallardır. ABD Büyükelçisi'nin o grubu desteklemesi kabul edilemez. Bunların arkasında kim var? Amerika’yı bilmem ama ABD’nin Ankara Büyükelçisinin olduğunu akşamki konuşmasından da gördük. Kabul edilemeyen de budur. Çünkü kendi sözleri ile söyledi onları desteklediklerini, ben söylemedim. Rahatsızlığımı açıkça söyledim. Kenedi Caddesi’ndeki vandalları desteklemesi kabul edilemez'

Resepsiyonda ne olmuştu?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, dün akşam, ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle ABD Büyükelçiliği rezidansında bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Türkiye'den; AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu katıldı.

ABD Büyükelçisi Ricciardione'nin, resepsiyondaki konuşmasında, 'ABD, Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasinin yanındadır ve tüm Türk vatandaşlarının ifade ve barışçıl toplantı özgürlüğüne desteğini teyit ediyor. Hiçbir modern demokrasi özgür, enerjik ve bağımsız düşünen bir orta sınıf ve şimdi yeni sosyal medya olmadan gelişemez. Türkiye'nin en iyi gazetecilerinin cesaretini ve profesyonelliğini selamlıyorum.' ifadelerini kullandı. Büyükelçi, resepsiyon programının olduğu karta Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Fikir cereyanları cebir ve şiddet ve kuvvetle reddedilemez bilakis takviye edilir. Buna karşı en müessir çare; gelen fikir cereyanına mukabil fikir cereyanı vermek, fikre fikirle mukabele etmektir' sözlerini bastırdı ve bu sözleri resepsiyon sırasında Türkçe ve İngilizce olarak okudu.