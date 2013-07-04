Ricciardone: Modern Demokrasi sosyal medya olmadan gelişemez

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı sürecinde "baş belası" dediği sosyal medyanın önemini vurguladı ve "Hiçbir modern demokrasi özgür, enerjik ve bağımsız düşünen bir orta sınıf ve şimdi de yeni sosyal medya olmadan gelişemez. Türkiye'nin en iyi gazetecilerinin cesaretini ve profesyonelliğini selamlıyorum" dedi. Ricciardone, Atatürk'ün "fikir cereyanlarının desteklenmesi" ile eski ABD Başkanı John Kennedy'nin "halkın gerçekleri açık ortamda ayırt etmesinden korkulmaması gerektiği" yolundaki sözlerine de atıf yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, dün akşam, ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle ABD Büyükelçiliği rezidansında bir resepsiyon verdi. 26 Haziran'da İngiltere Büyükülçeliği'nde Kraliçe için verilen doğum günü resepsiyonuna Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İngiliz gizli servisi tarafından dinlenmesi nedeniyle temsilci göndermeyen hükümet, gizli olarak dinlediği 38 ülke arasında Türkiye'nin de bulunduğu ortaya çıkan ABD'nin resepsiyonunda beş bakanla temsil edildi. Resepsiyona; AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu katıldı.

Büyükelçilikte resepsiyon iki ülkenin milli marşlarını Opera Sanatçısı Angela Ahıskal'ın sadece vokal yaparak seslendirmesiyle başladı. Egemen Bağış ve İsmet Yılmaz'la birlikte açılış konuşması yapan Büyükelçi Ricciardone, suikaste kurban giden eski ABD Başkanı John Kennedy'nin şu sözlerini İngilizce ve Türkçe okudu:

"Gerçekleri, yabancı fikir ve felsefeleri ve rekabetçi değerleri Amerikan halkına göstermekten korkmayız. Halkının gerçekleri ve yanlışları açık bir ortamda ayırt etmesinden korkan bir ulus kendi halkından korkan bir ulustur."

Ricciardone, daha sonra Atatürk'ün "Fikir cereyanları cebir ve şiddet ve kuvvetle reddedilemez bilakis takviye edilir. Buna karşı en müessir çare; gelen fikir cereyanına mukabil fikir cereyanı vermek, fikre fikirle mukabele etmektir" sözlerini İngilizve ve Türkçe okudu. Ricciardone Atatürk'ün sözlerini okuduktan sonra rezidansın bahçesinde bulunan konuklar tarafından alkışlandı.

'Gazetecilerin cesaretini selamlıyorum'

Türkiye halkının "tutkulu biçimde" fikir tartışması yaptığını belirten Ricciardona, şunları söyledi:

"Sizin bu tartışmaların canlılığı, Türk demokrasinin, benim ilk diplomatik görevim için geldiğim 1979'dan bu yana ne kadar mesafe kat ettiğini kanıtlıyor. Siz bu zamanların en hassas konularını tartışırken ABD, Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasinin yanındadır ve tüm Türk vatandaşlarının ifade ve barışçıl toplantı özgürlüğüne desteğini teyit ediyor. Hiçbir modern demokrasi özgür, enerjik ve bağımsız düşünen bir orta sınıf ve şimdi yeni sosyal medya olmadan gelişemez. Türkiye'nin en iyi gazetecilerinin cesaretini ve profesyonelliğini selamlıyorum."

Ricciardone, Gezi Parkı protestolarının büyükelçilik rezidansı yakınlarında odaklanan Ankara ayağına da gönderme yaparak, şöyle konuştu:

"Konutumun penceresinden Kuğulu Park ve John F. Keneddy Caddesi'ndeki kalabalıkları dinlerken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerin yankısını duyuyorum; 'Fikir cereyanları, cebir ve şiddet ve kuvvetle reddedilemez. Bilakis, takviye edilir. Buna karşı en müessir çare, gelen fikir cereyanına mukabil fikir cereyanı vermek, fikre fikirle mukabele etmektir' "

AB Bakanı Bağış da, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barak Oboma'nın mayıs ayında yaptığı görüşme ile bir kez daha pekiştiğini kaydetti. Bağış, "Bütün dünyada yankı uyandıran bu gezi ABD - Türkiye ilişkilerinde yeni bir çağın işareti oldu" dedi. ABD ile Türkiye'nin sarsılmaz müttefikliğinin Ortadoğu'da ve yakın coğrafyada güven, barış ve demokrasinin temini için hayati olduğunu belirten Bağış, iki ülke arasında "model ortaklık" olduğunu vurguladı. Bağış, demokrasi ve ifade özgürlüğü konusunda "Bugün Türkiye en demokratik, en şeffaf dönemlerinden birini yaşamaktadır. Biz insanların fikirlerine önem veriyoruz. Şiddet içermedikçe her türlü düşünceye açığız" diye konuştu.

Resepsiyondaki bazı konuklar, konuşması sırasında Bağış'ın öne sürdüğü iddialardan duydukları rahatsızlığı belli etmeleri dikkat çekti.