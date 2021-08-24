Çavuşoğlu: Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları haberleri tamamen gerçek dışı; BBC hatasını anladı ve özür de diledi, bu bir erdemdir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBC Türkçe'nin İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan'dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mültecilerle ilgili bir makalesini çevirirken yaptığı atıf hatasına ilişkin, "Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları haberleri tamamen gerçek dışı, BBC hatasını anladı ve özür de diledi, bu bir erdemdir" dedi.

TIKLAYIN | BBC Türkçe'den açıklama

Salı günü Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir. BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe yaptığı açıklamada Afgan mülteciler için geçici işlem merkezleri kurulması amacıyla Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğü ifadelerinin Bakan Wallace tarafından söylenmediğini, Mail'in bunu başka bir kaynağa dayandırdığını ve kendilerinin de atıf hatası yaptığını belirtmişti.

BBC Türkçe Editörü: Ya yaptığımız açıklama yanlış anlaşıldı, ya da anlamak istemeyenler var

BBC Türkçe Editörü Murat Nişancıoğlu, pazartesi akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaptığımız bu açıklama bazı çevreler tarafından 'BBC Türkçe yaptığı yalan haberden dolayı özür diledi' şeklinde yorumlanmakta. Ya yaptığımız açıklama yanlış anlaşıldı, ya da anlamak istemeyenler var." dedi.

Nişancıoğlu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"BBC Türkçe yaptığı açıklamada atfa ilişkin bir hata yaptığını söylemiş ve bundan dolayı özür dilemiştir.

...yoksa, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Mail on Sunday gazetesindeki makalesinde, Afganistan'dan İngiltere'ye nakletmek istedikleri mülteciler için çevre ülkelerde geçici işlem kampları oluşturmak istediklerini yazmıştır. Bu bir gerçektir.

Mail on Sunday ve Guardian gazetesi bu konuya ilişkin ayrı haberlerinde İngiltere Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindikleri bilgilere dayanarak bu çevre ülkeler arasında Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğünü yazmışlardır.

Bu haberler de iki gün geçmesine rağmen İngiltere yetkilileri tarafından yalanlanmamıştır ve her iki gazete de bu konudaki haberlerini korumaktadır

BBC Türkçe'nin hatası Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiyi sanki savunma bakanının kendisinin söylediği şeklinde aktarmasıdır. Dilediğimiz özür, gazetecilik açısından yaptığımız ve BBC Türkçe'ye yakışmayan bu atıf hatasıdır.

Yaptığımız bu hata haberin iki unsurunun, yani Savunma Bakanı'nın makalesinde dile getirdiklerinin ve Savunma Bakanlığı kaynaklarının Türkiye ve Pakistan'a ilişkin verdikleri bilginin hala ortada olduğu gerçeğini değiştirmez.

Bunlar anlaşılması o kadar da zor şeyler olmasa gerekir"