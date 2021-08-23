BBC Türkçe'den açıklama

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Pazar günü de Mail on Sunday gazetesi İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan'dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mültecilerle ilgili bir makalesini yayımlamış, buna ek olarak da Savunma Bakanı'nın makalesindeki bazı sözlerini de içeren ayrı bir haber yapmıştır.

Bu haberde Savunma Bakanı'nın sözlerine ek olarak, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen Afgan mülteciler için geçici işlem merkezleri kurulması amacıyla Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğü de belirtilmiştir.

Mail on Sunday gazetesinin bu haberinin başlığı bu şekildedir.