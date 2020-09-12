Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu konuşması sırasında, Alman vekil Türkiye-AB bayrağının kaldırılmasını istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu' nun Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yaptığı sırada Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer sunum için ekranlara yansıtılan iç içe geçmiş Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının kaldırılmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Senegal ziyareti sırasında Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'na video konferans yoluyla katıldı. Çavuşoğlu, konferansta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği yolu ve tutumunu anlattı.

Sputnik'in haberine göre; Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması sırasında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) birlikteliğini temsil eden Türkiye ve AB’nin bayraklarının tek karede gösterildiği logo tartışma konusu oldu. Yeşiller grubunda Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer, kullanılan logonun kaldırılmasını istedi.

Bütikofer yaptığı konuşmada, “İki bayrağın karıştırılma şekli hoşuma gitmedi. Çünkü AB bayrağındaki yıldızlardan bazıları Türk bayrağındaki yıldızların gölgesinde kalıyor. Bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu yüzden sunum yeniden gösterilmeyebilir. Hatta yeniden gösterilmemeli" dedi.

​Oturumu yöneten Avrupa Parlamenteri David Mcallister konuya ilişkin Bütikofer’e, bu logonun kendilerine ait olmadığını ve logoyu Türkiye tarafının hazırladığını aktardı. Mcallister, daha sonra logonun kaldırılması için Türk yetkililere seslendi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise söz konusu talebe, "Büyük hayal kırıklığına uğradım. O bayrak, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin AB Bakanlığı’nın logosu olarak kullanılmıştır. AB bayrağı ve bu logo birçok kez toplantılarımızda kullanılmıştır. Türkiye ile işbirliğinden bahsediyorsunuz ancak 2008’den beri birlikte kullandığımız bu logoya bile tahammülünüz yok" diyerek yanıt verdi. (İHA)