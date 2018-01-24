Çavuşoğlu: Neden benim verdiğim bilgilere inanmıyorsunuz?

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nda sivillerin hayatını kaybettiği iddialarına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrin'de siviller öldürülmüyor. YPG, öldürülen teröristleri sivil gibi göstermeye çalışıyor. Siz de buna inanmak istiyorsunuz. Neden benim verdiğim bilgilere inanmıyorsunuz?” dedi.

"Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te France 24’e konuşan Çavuşoğlu, Afrin'den Türkiye'ye saldırılarda bulunulduğunu belirterek, "Bu terör örgütüne karşı bu operasyonu başlatmak bizim için önemlidir. Biz Kürtleri hedef almıyoruz. Türkiye'de Kürt vatandaşlarımız var. Biz Türkiye, Irak veya başka ülkelerdeki Kürtleri değil terör örgütlerini hedef alıyoruz” ifadelerini kullandı.

"O bölgede DEAŞ da var, sınırı geçmeye ve Türkiye'ye saldırmaya çalışıyorlar"

Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili bilgiler veren Çavuşoğlu’nun France 24’e yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

"Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi için bu operasyon bizim ve Afrin için önemlidir. O bölgede DEAŞ da var, sınırı geçmeye ve Türkiye'ye saldırmaya çalışıyorlar. DEAŞ (elebaşları) ayrıca sınırı geçerek Fransa gibi ülkelere gitmeye çalışıyorlar. Afrin bölgesinde DEAŞ ile YPG arasında sınırlı bir iş birliği var. Dolayısıyla, Afrin bölgesinde YPG, PKK ve DEAŞ'ı hedef alıyoruz.

"Tehditler nereden gelirse gelsin Türkiye'nin bütün tehditleri temizlemesi gerekiyor. Şu anda Afrin (terör örgütleri) hedefte ama gelecekte Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabiliriz.

"Başka ülkelerin ne söylediği ile ilgilenmiyorum, halkımı dinliyorum"

"Afrin operasyonu bölgede istikrarsızlık oluşturmuyor. Operasyonumuz Suriye'nin sınır bütünlüğü ve birliği için önemlidir. Başka ülkelerin ne söylediği ile ilgilenmiyorum. Benim için önemil olan halkımın söyledikleri ve halkımı dinliyorum. Orada ciddi tehdit varsa onu temizlemem gerekiyor. Başka ülkelerin ne söylediği ile ilgilenmiyorum ama söylenenler doğru değil."

"ABD birçok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la görüşmemde açık bir şekilde dile getirdim.

“(Sınır gücü oluşturulmasıyla ilgili) ABD bizim endişelerimizi, kaygılarımızı anladı. Bunun çok ciddi bir durum olduğunu anladılar." yanıtı verdi.

"Suriye rejiminden izin istemedim"

"Afrin'de siviller öldürülmüyor. YPG, öldürülen teröristleri sivil gibi göstermeye çalışıyor. Siz de buna inanmak istiyorsunuz. Neden benim verdiğim bilgilere inanmıyorsunuz? Ben herkesten çok sivillerin durumunu ve insan haklarını önemsiyorum. Ben ülkemde 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyorum. Bu benim omzumda büyük bir yük oldu ve kimse bu yükü paylaşmıyor."

"Suriye rejiminden izin istemedim. Bu operasyon için kimseyle bir pazarlık ya da anlaşma yapmadık, çünkü bu bizim için bir güvenlik meselesi."