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"Afrin'de rehine alınan Türk askerler" denmişti; üniformadaki bayraklar montaj, fotoğraf 2014'ten

Fotoğraf 2014'te Irak'ta çekildi

24 Ocak 2018 19:17

TSK'nın Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sonrası, Türk askerlerinin YPG tarafından rehin alındığı iddia edilmişti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın 2014 yılında çekildiği ve askerlerin üzerindeki üniformalardaki Türk bayrağının ise montaj olduğu ortaya çıktı.

Teyit.org'da yer alan haberine göre, fotoğrafta yer alan kişilerin Türk askeri olduğu ve fotoğrafın Afrin Harekatı sonrasında çekildiği iddiaları doğru değil. Fotoğraf 2014’te Irak’ta çekildi. Ayrıca söz konusu fotoğrafın orijinalinde asker üniformalarında Türkiye bayrağı da yer almıyor.

Anadolu Ajansı tarafından 3 Mart 2014’te kaydedilen görüntü IŞİD’in Felluce’de ele geçirdiği Irak Ordusu’na mensup 20 askeri öldürdüğü iddiasıyla Getty Images’e yüklenmişti.

Fotoğraf geçmiş yıllarda da yakalanan ya da rehin alınan Türk askerleri iddialarıyla paylaşılmış, ardından montajlanarak yayınlandığı belirtilmişti.

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