Çavuşoğlu'ndan Ayşenur Arslan'a yanıt: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir

TRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın ifadelerine tepki göstererek, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

TIKLAYIN - RTÜK Başkanı Şahin: Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır

TRT canlı yayınında Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına ilişkin de açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan bundan vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır" dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna Rusya krizine ilişkin ise "Türkiye'nin pozisyonu gayet net, biz her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak bölgemizde zaten çatışma, ihtilaflar var ilave bir çatışma olmasın diyen bir ülke olarak gerginliğin azaltılması için adımlarımız devam ediyor. Bazıları görünen adımlar bazıları perde arkasında yürüttüğümüz adımlar" dedi.

ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin de konuşan Çavuşoğlu "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor" dedi.

"İsrail ile ilişkileri normalleştirmek, Filistin Davası'ndan vazgeçmek değil"

İsrail ile girişilen diyaloğa da değinen Çavuşoğlu "İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmek demek Filistin davasındaki temel tutumlarımızdan vaz geçmek anlamına gelmez. Daha önce söylediğim gibi Filistin davası uğruna ilişkileri normalleştirmeyiz. İki devletli çözüm yolunda her iki tarafla da ilişkisi olan bir ülke olarak geçmişte olduğu gibi katkı sağlayabiliriz." şeklinde konuştu.