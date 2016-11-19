Çavuşoğlu NATO toplantısında konuştu: PKK'yı terör örgütleri listesinden çıkarmak istiyorlar

NATO Parlamenterler Toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK'yı terör örgütleri listesinden çıkarmak istiyorlar" dedi. Hilton İstanbul Bomonti Otel'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu başladı. Kurulda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede yaşanan terör olaylarına değinerek, "Bölgemizde çok sayıda sorun var ancak gelişmelere olumsuz bir mercekten bakmak istemiyoruz. Vizyonumuz bölgemizde refahın geliştirilmesine yönelik oluşmuştur. Az gelişmiş ülkeler ve terör konuları gündemimizde olmalı. Laf değil iş birliği üretmeliyiz" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından soru cevap bölümünde söz alan Ermenistan Milletvekili Koryun Nahapetyan, Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulundu.

Nahapetyan'ın Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiği yönündeki suçmalarına Bakan Çavuşoğlu sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Değişik görüşlerimiz olabilir. Ama önce dürüst olmamız lazım. Hele siyasetçiysek çok dürüst olmalısınız. Maalesef Ermeni arkadaşlarımız hiç dürüst olmuyorlar. Nasıl söylersiniz DAEŞ'e destek verdiğimizi? Bugüne kadar hangi ülke Türkiye'nin öldürdüğü kadar DEAŞ teröristini öldürmüştür? Hiç de dürüst olmayan biçimde DEAŞ'a destek verdiğimizi söylüyorsunuz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Maalesef bugün içinde bulunduğumuz en büyük sorun terör örgütlerinin birçok ülkede rahatlıkla faaliyet gösteriyor olması. Bugün DEAŞ ile mücadele ediyor diye PKK ve YPG gibi örgütlere silah vermek büyük hatadır. Hangi terör örgütü olursa olsun hepsiyle mücadele etmemiz lazım. Dostlarımızın böyle trajik bir hata yapmasını istemiyoruz.

"Fırat Kalkanı operasyonu önemli sonuçlar vermeye başladı. Kara operasyonu ile DEAŞ'ı nasıl yok edebileceğimizi gösterdik. Bunu söylüyorduk ve haklı olduğumuzu da gösterdik. DEAŞ hava operasyonları ile yok edilemez. 1700 km'den DEAŞ temizlendi. Biz Türkiye olarak Suriey ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek veriyoruz. Uluslararası toplumu da Kırım Tatarları için göreve çağırıyoruz.

"Bölgemizde çok sayıda sorun var ancak gelişmelere olumsuz bir mercekten bakmak istemiyoruz. Vizyonumuz bölgemizde refahın geliştirilmesine yönelik oluşmuştur. Az gelişmiş ülkeler ve terör konuları gündemimizde olmalı. Laf değil iş birliği üretmeliyiz."