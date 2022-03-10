Antalya'da kritik zirve sona erdi: Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları, Çavuşoğlu eşliğinde görüştü

T24 - Antalya

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişiminin başlamasının 15. gününde, Antalya'da tarafların görüşeceği kritik zirve sona erdi. Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov masaya oturdu. Savaştaki tarafların bakanlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşliğinde gerçekleşen kritik toplantısı 11.15 sularında başladı.

İşte kritik zirveden dakika dakika gelişmeler:

Kritik zirvede tarafların sosyal mesafeli bir şekilde oturduğu görüldü Kritik zirvede tarafların sosyal mesafeli bir şekilde oturduğu görüldü

Toplantının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın ayrı ayrı basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.

11.57 Basın toplantısı salonunda, kritik zirveden çıkacak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelmesi bekleniyor.

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12.05 Basın, açıklamaların yapılacağı odaya alınmaya devam ediyor. Oldukça yoğun basın katılımı olan toplantıda, Kuleba ve Lavrov toplantılarını aynı zamanda yapmaya karar verdiği için gazeteciler de ikiye ayrıldı.

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12.14 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, Lavrov'un beklendiği basın toplantısı salonuna geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, basın mensuplarının zirveye ilişkin sorusuna “Ben toplantıda değilim, Toplantı devam ediyor. Bittiğinde Dışişleri Bakanı Lavrov, açıklama yapacak, soruları yanıtlayacak” yanıtını verdi.

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12.30 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Antalya’daki toplantıda Lavrov’un yapacağı açıklama öncesinde bir gazeteciyle Rusya’nın Ukrayna’da sivillere saldırı yapıp yapmadığına ilişkin bir tartışma yaşadı.

Gazeteci, Zakharova’ya sosyal medya görüntüleri paylaşırken, Zakharova da Rusya’nın yaptığı açıklamaları tekrar gündeme getirdi.

Kritik zirve öncesi ikili görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Antalya Diplomasi Forumu'ndaki kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." yazdı.

Kuleba'yla görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüştü.

Günün tüm dünyada en önemli gündem maddesi olan toplantıyı, T24 de dünyanın önde gelen birçok medya kuruluşu gibi Belek'te görüşmelerin yapılacağı otelde izliyor.

TIKLAYIN - Tüm dünyanın gözü Antalya'da: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları, Çavuşoğlu eşliğinde masaya oturacak