Tüm dünyanın gözü Antalya'da: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları, Çavuşoğlu eşliğinde masaya oturacak

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Rusya'nın Ukrayna'ya yeni işgal girişiminin başlamasının 15. gününde tüm dünyanın gözü ve kulağı Antalya'da olacak. Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov masaya oturacak. Savaştaki tarafların bakanlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta, Antalya Diplomasi Forumu'nun resmen başlamasından bir gün önce üçlü formatta görüşeceklerini açıklamıştı.

Bakanların toplantıya kendisinin katılmasını özellikle istediğini belirten Çavuşoğlu, "Bu toplantının inşallah bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz; barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz" demişti.