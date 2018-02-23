T24 LogoT24 Logo
Politika

Çavuşoğlu: Karşımıza çıkanları Finike portakalı gibi ezer geçeriz

Hasan DEMİRBAŞ/FİNİKE (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklı olduğu yerde hiçbir engeli tanımayacağını belirterek, "Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz

23 Şubat 2018 16:56

Hasan DEMİRBAŞ/FİNİKE (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin haklı olduğu yerde hiçbir engeli tanımayacağını belirterek, \"Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz\" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Finike ilçesinde belediyenin beton santralinin açılışına katıldı. Ak Parti Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Çavuşoğlu, Türkiye\'yi güçlendirmek için adeta seferberlik halinde daha çok çalışacaklarını söyledi. Türkiye\'nin milletine, ümmete ve mazlum halklara karşı sorumlulukları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye\'nin önünü kesmek isteyen içerde ve dışarda hainler olduğunu söyledi.
\'FİNİKE PORTAKALI GİBİ EZERİZ\'
Çavuşoğlu, \"Türkiye\'nin ayağına adeta pranga vurmak isteyen, önüne set vurmak isteyen ülkelerin ve değişik terörist grupların var olduğunu anlatmamıza gerek yok. Milletimiz her şeyin farkında. Bütün engellerin üstesinden gelmemiz için çok güçlü olmamız lazım. Güçlü olursak teröristleri bertaraf ederiz, tıpkı şimdi yaptığımız gibi. Bu millet yeri geldiğinde tüm dünyaya kafa tutmasını bilir. Haklı olduğumuz yerde hiçbir engeli tanımayız. Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz. Bugün yaptığımız gibi\" diye konuştu.
\'CEZAYİR\'İ FETÖ\'YE DAR EDECEĞİZ\'
\"Masaya gelmek isteyeni masaya çekeriz ama hainleri toprağa gömeriz\" diyen Çavuşoğlu, şöyle dedi:
\"Afrin\'e de gömeriz, Fırat Kalkanı bölgesine gömeriz. FETÖ\'nün de dünyada nerede olursa olsun peşindeyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşatanlardan hesap soracağımıza yönelik milletimize sözümüz var. Cezayir Dışişleri Bakanı geldi, Cumhurbaşkanımız ile pazartesi Cezayir\'e gideceğiz. Cezayir\'de de bir hareketlilik başladı. O hainlere Cezayir\'i de dar edeceğiz. Milli duruş sergileyen tüm siyasilere güvenin. Devlet Bahçeli\'ye, Recep Tayyip Erdoğan\'a, Binali Yıldırım\'a ve bizlere güvenin.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DEMİRBAŞFİNİKE Antalya DHA DIŞİŞLERİ Bakanı MevlütTürkiyeKarşımızaOnlarınFinikeDışişleri Bakanı MevlütAntalya FinikeAk Parti AntalyaPORTAKALI GİBİ EZERİZMilletimizBütünGüçlüBuHaklıHiç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24