Çavuşoğlu: Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili korsanlar henüz bir temasta bulunmadı, çalışmalarımız sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk mürettebatın görev yaptığı Liberya bayraklı konteyner gemisi ‘Mozart’ın Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayarak denizcilerin kaçırılmasına ilişkin olarak, "Henüz korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne de şirkete bir temas bulunmadılar" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk mürettebatın görev yaptığı Liberya bayraklı konteyner gemisi ‘Mozart’, önceki gün Nijerya’nın Lagos kentinden Capetown’a giderken 180 mil açıkta korsan saldırısına uğramasına ve mürettebatın kaçırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaçırılan denizciler hakkında, "Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştu. 15 vatandaşımız şu anda korsanlar tarafından kaçırılmış durumda. Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı. Büyükelçimizle bir ekip gemiye çıktı. Gemi temiz, güvenlikle ilgili sıkıntı yok. 1 vatandaşımız şarapnel parçasıyla yaralanmıştı, durumu iyi. Vefat eden Azerbaycan vatandaşının cenaze hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanımız süreci başından bu yana takip ediyor, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığımız da temasta" dedi.

Çavuşoğlu, "Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Geminin güvenliğiyle ilgili tedbirler alındı. Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı. Bölge ülkelerle temasa geçtik. İstenilen ilave bilgileri sağlıyoruz. Herkes yoğun bir çaba içerisinde. Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne de şirkete temasta bulunmadılar. Süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

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