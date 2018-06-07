Çavuşoğlu: Diplomasiyle olmazsa, Münbiç'te de teröristleri temizlemek durumundayız

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç\'ten terör örgütü YPG\'nin temizlenmesi konusunda ABD ile yol haritası konusunda mutabık kalındığını hatırlatarak, \"Eğer masada diplomasi ile PKK ve YPG\'yi temizlersek ne âlâ. Aksi takdirde Kandil, Afrin, Cerablus\'ta olduğu gibi Münbiç\'te de bu teröristleri temizlemek durumundayız\" dedi. Çavuşoğlu, Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduklarını da açıkladı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün (BYEGM) \'Yerel Medya Buluşmaları\' toplantısı, Antalya\'da Ramada Otel\'de düzenlendi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca ile Burdur, Isparta ve Antalya\'dan gazeteciler katıldı.

Açıklamaların yanı sıra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, dış politikayı sahada ve masada etkin bir şekilde yürütmeye çalıştıklarını söyledi. Terörle mücadelede içeride ve dışarıda başarılı olduklarını belirten Çavuşoğlu, \"Kandil\'de sert gücümüzü gösterdik, gösteriyoruz. Afrin\'de teröristleri nasıl temizlediğimizi bütün dünya gördü. DEAŞ\'a karşı en büyük mücadeleyi Türkiye verdi\" dedi.

\'MÜNBİÇ\'TE TERÖRİSTLERİ MASADA TEMİZLERSEK NE ALA\'

Münbiç\'ten terör örgütü YPG\'nin temizlenmesi konusunda ABD ile yol haritası konusunda mutabık kalındığını hatırlatan Çavuşoğlu, \"Eğer masada diplomasi ile PKK ve YPG\'yi temizlersek ne âlâ. Aksi takdirde Kandil, Afrin, Cerablus\'ta olduğu gibi Münbiç\'te de bu teröristleri temizlemek durumundayız. Bölgenin istikrarını bozuyor. Masada ve sahada güçlüyüz. Türkiye adalet, barış ve istikrar için mücadele ediyor. Türkiye sadece kendi çıkarlarının peşinde değil, uluslararası arenada sözü dinlenen bir ülke olduk. Türkiye yalnız değildir, dışlanmış bir ülke değildir\" diye konuştu.

\'MÜNBİÇ\'TEN SONRA NEDEYE GİDECEKLER?\'

Münbiç\'ten sonra yol haritasını Fırat\'ın doğusunda uygulamaya başlayacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, ABD ile mutabakatın bu yönde olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Terör örgütlerinden arındırdıktan sonra şehirleri gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Burada kriter demografik yapı. İlk olarak buradan çıkacaklar. ABD\'nin bu konuda sorumluluğu var. Bu teröristleri biz getirmedik, silah vermedik. YPG olduğu sürece istikrar olmaz. Neden Suriye\'deki 400 bin Suriyeli Kürt bu bölgeye dönemiyor? Kandil\'de operasyon yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz, burada destek alıyorlar ama kendi başlarınalar. Ama Suriye\'de ABD\'nin kontrolündeler, dolayısıyla ABD\'nin sorumluluğu var. Nereye gideceği ciddi bir sorun, Münbiç\'ten sonra yol haritası uygulanmaya başlandığı zaman nereye gidecekleri konuşulan konular arasında yer alıyor.\"

BAYRAMA GİDEN SURİYELİLER

Bir gazetecinin, muhalefetin, Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönmemesi için çağrıda bulunmasını nasıl değerlendirdiği sorusuna Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

\"Muhalefet adayları insani duygulardan uzak bir şekilde bunu söylüyor. Bu insanlar neden ülkelerini terk etti ve niye bize geldiler? Nereye göndereceksiniz, rejime mi teslim edeceksiniz? CHP alışık, Azerbaycanlı askerleri zamanında Sovyetlere teslim etti. Kardeşlerimizi sattı. YPG\'nin eline mi teslim edeceksiniz? Nereye ve nasıl göndereceksiniz, bizim yaptığımız gibi göndereceksiniz. Fırat Kalkanı bölgesine 170 bin kişi döndü. Afrin operasyonu sonrası temizlik yapılıyor. Türkiye\'den da başka yerlerden de Suriyeliler buraya dönecek. Münbiç\'i terk etmek zorunda kalanlar Türkiye\'de epeyce var, buraya dönecek. Münbiç bittikten sonra Fırat\'ın doğusunu istikrara kavuşturduğumuz zaman bu insanlar dönmeye başlayacak. Suriye\'de istikrar oluştukça geri gönderirsiniz. Seçim öncesi insani duygulardan uzak göndermek olmaz.\"

Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönmelerinin orada kalacakları ortam olduğu anlamına gelmediğini belirten Çavuşoğlu, \"Gittiniz bayrama burada ne haliniz varsa görün demek ne kadar insani. O zaman zulme göz yuman bir ülke oluruz, bu bize yakışmaz\" dedi.

\'YUNANİSTAN İLE GERİ KABUL ANLAŞMAMIZI DURDURDUK\'

Çavuşoğlu, bir gazetecinin \'Yunanistan\'da yargılandıktan sonra serbest bırakılan FETÖ üyeleri sonrası bu ülkeye bir yaptırım olacak mı?\' sorusuna da şu yanıtı verdi:

\"Yunanistan\'ın yaptığı kabul edilemez. Darbelerden en çok çeken ülke Yunanistan\'dır. Hükümet bu konuyu gerçekten çözmek istiyor. Yunanistan\'a Batı\'dan çok büyük baskı var, özellikle Yunan yargısına. Onlara dışarıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşmamız var, bu uygulanıyor. Yunanistan\'la ilgili bir de ikili düzeyde geri kabul anlaşmamız var, şu anda geri kabul anlaşmamızı durdurduk. Süreç tam bitmedi ama Yunanistan\'a yönelik çalışmalarımız devam edecek.\"

\'ABD DELİLLERİ CİDDİYE ALACAK\'

FETÖ\'ye yönelik ABD\'ye usulüne uygun şekilde talep ve delilleri ilettiklerini aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD\'li mevkidaşı Mike Pompeo\'nun son görüşmesinde, Türkiye\'den gelecek delilleri ciddi şekilde ele aldıklarına yönelik söylemleri olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, \"Biz darbeci ve terör örgütü başını talep ettik. Türkiye\'yi hâlâ tehdit ediyor. Belgelerde ne eksik onu söylesinler. FBI, ABD\'de FETÖ\'ye yönelik soruşturma başlattı. Bir taraftan iade süreci, bir taraftan da ABD\'deki usulsüzlüklerinin incelenmesi; bizim de beklentimiz bu. Objektif ve ciddi bir inceleme yapılırsa nasıl bir tehdit olduğunu göreceksiniz\" dedi.

\'MUHALEFET \'DEMİRTAŞ\'A ÖZGÜRLÜK\' DİYOR\'

Bir gazeteci Mevlüt Çavuşoğlu\'na, Kandil\'e yönelik büyük bir operasyonun gündemde olduğunu ve muhalefetin bunun seçim çalışması olduğuna yönelik söylemleri olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu bunun üzerine şunları kaydetti:

\"Maalesef muhalefetin teröre bakışı bu. Aynı muhalefet HDP\'lilerin oyunu alabilirim diye \'Demirtaş\'a özgürlük\' diyor. Demirtaş\'ın Öcalan, teröristler ve PKK\'ya yönelik açıklamalarına baktım. Kobani\'den sonra insanları sokağa çağırarak 60 kardeşimizin hayatını kaybetmesine neden oldu. Şimdi \'serbest bırakılsın\' deniyor. O zaman her suçluyu aday göster, içeriden çıksın; yöntemi bu mu? Terörle mücadeleyi yeni mi başlattık? Afrin operasyonunu başlattığımızda seçim kararı mı vardı? Kandil\'e yönelik operasyonlar yeni mi başladı? Bizi tehdit eden terör örgütlerinin olduğu yerleri temizleyeceğiz. Sincar\'da varsa orayı da temizleyeceğiz. Tehdit Türkiye\'ye yönelik. Niye seçim için yapayım bunu? Şehitler veriyoruz. Oradan gelip saldırıyorlar. Temizlemediğimiz sürece tehdit devam edecek. Terörle mücadelede bari dürüst olun. Milletimiz muhalefetin durumunu görüyor\" diye konuştu.

\'FETÖ, KIRGIZİSTAN\'DA DARBE YAPARSA BAŞARILI OLUR\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan\'da FETÖ\'nün etkinliğinin nasıl devam ettiği sorusunu şöyle yanıtladı:

\"Darbe girişiminden bir iki gün sonra \'Kırgızistan\'ın FETÖ\'nün kuşatması altında olduğunu ve darbe girişiminde bulunsa başarılı olur\' demiştim. Önce tepki gösterdiler, sonra haklı olduğumuzu söylediler. Devletin bütün kurumlarında varlar. Eğitim yoluyla bütün kurumlara sızmışlar. Yeni cumhurbaşkanı kurtulmak istiyor. Kazakistan\'da da halen varlar. Umarım Kırgızistan\'da darbe girişiminde bulunmazlar, bulunurlarsa korkarım başarılı olurlar.\"

Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine de Antalya\'dan 9 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



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