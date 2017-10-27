Çavuşoğlu: Bizim sözümüzü dinlemeyen Barzani, şimdi çok ciddi sorunlar yaşıyor (3)

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BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ, ÖDÜLTÖRENİNE KATILDI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep'te valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de ziyaret etti

27 Ekim 2017 21:07

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ, ÖDÜLTÖRENİNE KATILDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep\'te valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'i de ziyaret etti. Bir süre Fatma Şahin ile sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu\'nda düzenlenen \'Yerelden Küresele Gaziantep\' programına katıldı. Burada Başkan Şahin\'i, Gaziantep\'in gastronomi alanında \'Yaratıcı Şehirler Ağına\' girmesinden dolayı tebrik eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ödül törenine katıldı.
Burada konuşan Çavuşoğlu, bu tür ödül törenlerinin başarıyı tetiklediğine dikkat çekerek, \"Gerçekten anlamlı bir törendeyiz. Genellik iş adamları derneğinin ödül törenine baktığımız zaman kendi üyelerine ödül veriyor. Aslında o da önemli ama bu ödül töreninde toplumun değişik kesimlerinden değişik insanlara kendi başarılı oldukları alanlarına göre ödül veriyorlar. Gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum\" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, ödül töreninin ardından Şanlıurfa\'ya gitti.

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