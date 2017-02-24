T24 LogoT24 Logo
Politika

Çavuşoğlu: ABD yönetiminden beklentimiz Münbiç'in YPG'lilerden temizlenmesi

Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler konusunda "Bizim arzumuz ilişkilerin eski haline hatta daha ileriye dönmesidir” dedi

24 Şubat 2017 21:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Bab ve Rakka operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Sürekli ABD'li dostlara verdiğiniz sözü tutun, YPG'liler Fırat'ın doğusuna çekilecek sözü verdiniz. Bir önceki yönetim sözünde duramadı. Yeni yönetimden beklentimiz YPG'lilerden temizlenmesi” ifadesini kullandı. ABD ile ilişkiler konusunda da mesaj veren Çavuşoğlu, “Yeni sayfa açmalıyız ama bunun içini doldurmak gerekiyor. Geçmiş yönetimin hatalarını kabul eden bir yönetim var. Bizim arzumuz ilişkilerin eski haline hatta daha ileriye dönmesidir” dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

 

El Bab operasyonu

 

Ben inanıyorum ki El Bab temizlendikten sonra birçok kişi geri dönecek ve kendi evine, şehrine dönüp hayatını sürdürecek. Bugüne kadar 50 bine yakın Suriyeli, Fırat Kalkanı başladığı günden bu yana Türkiye'den bu bölgeye dönmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vurguladığı başta ABD'lilere ve Avrupalılara anlatmaya çalıştığı şey budur. Terörden arındırılmış bölge oluşturulunca Suriyelilere yardım etmiş oluruz. Bu işin insani boyutunu ihmal etmememiz lazım"

 

Menbiç ve YPG konusu

 

"Münbiç'in YPG'lilerden temizlenmesi gerekiyor. ABD ile ortak heyet gönderdik. Heyetin ziyaretinde bizim kendi heyetin içindeki arkadaşlarımızın tespiti var. Oradaki halkın hepsi aynı şeyi söylüyor. Münbiçli olmayanlar terk etsin. Buradaki mesaj YPG'ye. Oradaki insanları göçe zorluyor. Kendi kantonunu oluşturmaya çalışıyorlar. Sürekli ABD'li dostlara verdiğiniz sözü tutun, YPG'liler Fırat'ın doğusuna çekilecek sözü verdiniz. Bir önceki yönetim sözünde duramadı. Yeni yönetimden beklentimiz YPG'lilerden temizlenmesi"

 

Rakka operasyonu

 

"Rakka operasyonunun planlamasını yapıyoruz. Kimler olmalı, kimler olmamalı. General Dunford Ankara'ya geldi. Her düzeyde Rakka'nın nasıl yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Diğer ülkelerle de değerlendirme fırsatımız oldu. Doğru gruplarla kolay bir şekilde DEAŞ'ı temizleyebiliriz. Rakkalı insanlara güvenli şekilde teslim edebiliriz. Detaylı şekilde planlıyoruz görüşüyoruz"

 

ABD ile ilişkiler

 

"ABD'nin Türk halkının güvenini kazanması lazım. Yoksa sağlıklı ilerlemez. Kazanmak için de önceki hataları düzeltmek lazım. Yeni yönetimin bugüne kadar ki yaklaşımından memnunuz. Bizim de arzumuz bu. Müttefiğimizle neden durduk yere kötü olalım. Ama bu noktaya nasıl geldiğiniz siz de biliyorsunuz. Yeni sayfa açmalıyız ama bunun içini doldurmak gerekiyor. Geçmiş yönetimin hatalarını kabul eden bir yönetim var. Bizim arzumuz ilişkilerin eski haline hatta daha ileriye dönmesidir"

ETİKETLER

mevlüt çavuşoğlurakael babminbiç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24