Çavuşoğlu: ABD yönetiminden beklentimiz Münbiç'in YPG'lilerden temizlenmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Bab ve Rakka operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Sürekli ABD'li dostlara verdiğiniz sözü tutun, YPG'liler Fırat'ın doğusuna çekilecek sözü verdiniz. Bir önceki yönetim sözünde duramadı. Yeni yönetimden beklentimiz YPG'lilerden temizlenmesi” ifadesini kullandı. ABD ile ilişkiler konusunda da mesaj veren Çavuşoğlu, “Yeni sayfa açmalıyız ama bunun içini doldurmak gerekiyor. Geçmiş yönetimin hatalarını kabul eden bir yönetim var. Bizim arzumuz ilişkilerin eski haline hatta daha ileriye dönmesidir” dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

El Bab operasyonu

Ben inanıyorum ki El Bab temizlendikten sonra birçok kişi geri dönecek ve kendi evine, şehrine dönüp hayatını sürdürecek. Bugüne kadar 50 bine yakın Suriyeli, Fırat Kalkanı başladığı günden bu yana Türkiye'den bu bölgeye dönmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vurguladığı başta ABD'lilere ve Avrupalılara anlatmaya çalıştığı şey budur. Terörden arındırılmış bölge oluşturulunca Suriyelilere yardım etmiş oluruz. Bu işin insani boyutunu ihmal etmememiz lazım"

Menbiç ve YPG konusu

"Münbiç'in YPG'lilerden temizlenmesi gerekiyor. ABD ile ortak heyet gönderdik. Heyetin ziyaretinde bizim kendi heyetin içindeki arkadaşlarımızın tespiti var. Oradaki halkın hepsi aynı şeyi söylüyor. Münbiçli olmayanlar terk etsin. Buradaki mesaj YPG'ye. Oradaki insanları göçe zorluyor. Kendi kantonunu oluşturmaya çalışıyorlar. Sürekli ABD'li dostlara verdiğiniz sözü tutun, YPG'liler Fırat'ın doğusuna çekilecek sözü verdiniz. Bir önceki yönetim sözünde duramadı. Yeni yönetimden beklentimiz YPG'lilerden temizlenmesi"

Rakka operasyonu

"Rakka operasyonunun planlamasını yapıyoruz. Kimler olmalı, kimler olmamalı. General Dunford Ankara'ya geldi. Her düzeyde Rakka'nın nasıl yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Diğer ülkelerle de değerlendirme fırsatımız oldu. Doğru gruplarla kolay bir şekilde DEAŞ'ı temizleyebiliriz. Rakkalı insanlara güvenli şekilde teslim edebiliriz. Detaylı şekilde planlıyoruz görüşüyoruz"

ABD ile ilişkiler

"ABD'nin Türk halkının güvenini kazanması lazım. Yoksa sağlıklı ilerlemez. Kazanmak için de önceki hataları düzeltmek lazım. Yeni yönetimin bugüne kadar ki yaklaşımından memnunuz. Bizim de arzumuz bu. Müttefiğimizle neden durduk yere kötü olalım. Ama bu noktaya nasıl geldiğiniz siz de biliyorsunuz. Yeni sayfa açmalıyız ama bunun içini doldurmak gerekiyor. Geçmiş yönetimin hatalarını kabul eden bir yönetim var. Bizim arzumuz ilişkilerin eski haline hatta daha ileriye dönmesidir"