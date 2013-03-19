Çav Bella Müslüman oldu

İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan komünistlerinin partizan savaşının en önemli marşı haline gelen Ciao Bella (Elveda Sevgilim/Sevgili Yurdum) isimli devrimci marş Milli Görüşçülerin gençlik teşkilatı olarak bilinen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından ‘aranje’ edildi.

AGD Ankara Şube Üniversiteler Komisyonu üyesi öğrenciler, bir gezi için otobüs yolculuğu yaparken sıra dışı bir etkinlik yaptılar.

YouTube'da paylaşılan videoda bir grup öğrenci, İtalyan komünistlerinin partizan marşı olan Ciao Bella’yı (Çav Bela) kendi dünya görüşleri ekseninde yorumluyor.

Youtube’a dosyayı koyan kişiler tarafından ‘Çav Bella’nın Mücahit Versiyonu’ olarak adlandırılan bu sıra dışı ‘performans’ın çok farklı tepkiler de aldığı görülüyor. Videonun altındaki yorumlarda bazı kullanıcılar ‘Batının hiçbir şeyi alınmaz’ yorumu yaparken, bazıları da ‘uyarlama’yı başarılı buluyor.

‘Çav Bella-Mücahit Versiyon’un sözleri şöyle:

İşte bir sabah namaza durdum camide camide camide ca-ca-ca

Elleri bağladım durdum kıyama, her taraf huşu altında,

Ben Müslümanım beni de götür camiye camiye camiye ca-ca-ca

Beni de götür dergahınıza dayanamam tutsaklığa

'Selam duracaksın sen büyük Başbuğ'a'

Ciao Bella'nın bir başka yorumu da "Genççeriler"den geldi. Youtube'a yüklenen videoda "Çal Mehter" sözleriyle yorumlanan marş şöyle: