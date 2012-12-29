Çatlak ve şişmiş deride parmak izi sorunu

Parmak izi tespitinde çatlak ve şişmiş olan derilerde hatalı sonuca ulaşılabileceği belirtildi. Uzmanlar, güvenlik sorunlarına karşı uyardı.

Bir araştırmaya göre, çatlamış ya da kuru ellerden alınan parmak izinin hatalı sonuca yol açabileceği belirtildi.

Kuala Lumpur'daki UCSI Üniversitesi dermatologlarından Dr. Lee Chew Kek,"Günlük hayatta biyometrinin yaygın olarak kullanılması nedeniyle, dermatit önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor" dedi.

Dr. Kek, bunun ileride ekonomi, istihdam ve güvenlik üzerinde etkileri olabileceğini belirtti.

Çatlamış ya da şişmiş derinin daha çok bankalarda ya da binalara erişimde kullanılan başparmaklardaki belirgin kıvrımlarda bozulmalara yol açabileceği kaydedildi.

Yapılan araştırmada 100 dermatit hastasından 27'si parmak izi doğrulamasında başarısız oldu. Sağlıklı bireylerde ise sadece iki kişi testi geçemedi.

Daha önce Danimarka'da yapılan bir araştırmada, dünya genelinde insanların yüzde 15'inin bir çeşit deri hastalığı olan dermatite yakalanmasının mümkün olabileceği belirtilmişti.

Parmak izinin yanı sıra göz bebeğinin taranması da kimlik tespitinde kullanılan bir yöntem. Uzmanlar, küresel biyometri pazarının dört yıl içinde 16 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasını beklediklerini belirtti.

(Deutsche Welle Türkçe)