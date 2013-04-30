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Catherine Zeta-Jones psikolojik tedavi görüyor

Oscar ödüllü oyuncu Catherine Zeta-Jones'un, manik depresif-bipolar bozukluğu nedeniyle akıl ve ruh sağlığı merkezine yattığı bildirildi.

30 Nisan 2013 13:23

Menajeri Cece Yorke, People dergisine yaptığı açıklamada, ünlü oyuncu Michale Douglas'ın eşi 43 yaşındaki Zeta-Jones'un hastalığın kontrol altında tutulması için dönem dönem akıl ve ruh sağlığı merkezine başvurduğunu söyledi.

 

30 günlük bir tedavi programına katılacak

 

TMZ sitesi ise ünlü oyuncunun 30 günlük bir tedavi programına katılacağını yazdı. Zeta-Jones, 2011 yılında da Connecticut'taki bir merkezde yatarak tedavi görmüştü. Ünlü oyuncu, tedavinin ardından People dergisi ile yaptığı röportajda, "Bipolar, milyonlarca insanı etkileyen bir bozukluk. Ben de onlardan biriyim. Eğer bu açıklamam, tek bir kişiye bile profesyonel yardım alma cesareti verirse çok mutlu olacağım. Ne sessizce acı çekmeye ne de yardım istemekten utanmaya gerek var" demişti.

Kişilerin duygu durumunda ani değişikliklere neden olan ve genellikle hayat boyu süren bipolar bozukluk, ilaç tedavisi ve psikoterapi ile kontrol ediliyor.

İngiliz asıllı Zeta-Jones, 2002 yılında "Chicago" müzikalindeki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nın yanı sıra BAFTA ödülüne layık görülmüştü. 2000 yılından bu yana ünlü oyuncu Michael Douglas ile evli olan Zeta-Jones'un iki çocuğu var.

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