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Yaşam

CATHERINE ZETA

14 Nisan 2011 16:15

-CATHERINE ZETA-JONES'E AKIL TEDAVİSİ LOS ANGELES (A.A) - 14.04.2011 - Oyuncu Catherine Zeta-Jones'un, ''manik depresif bozukluk'' tedavisi gördüğü bildirildi. Zeta-Jones'un halkla ilişkiler sorumlusu Cece Yorke, 41 yaşındaki güzel oyuncunun geçen yıl yaşadığı stresten sonra ''manik depresif bozukluk'' tedavisi görmek üzere bir akıl sağlığı kliniğine kısa süreliğine yatmaya karar verdiğini söyledi. Yorke, Zeta-Jones'un tedavisinin tamamlanarak klinikten çıktığını ve şimdi kendini daha iyi hissettiğini belirtti. Oyuncunun bu hafta film çalışmalarına başlayacağı kaydedildi. Zeta-Jones'un aktör eşi Michael Douglas, geçen yıl gırtlak kanseri olduğunu açıklamış, ancak geçen ocak ayında kanseri yendiğini bildirmişti. Ünlü çiftin 10 yaşında bir erkek ve 7 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

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