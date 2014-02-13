Catherine Breillat,12. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde!

14 Mart’ta İstanbul ’da başlayacak 12. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali çağdaş sinemanın en tartışmalı ve cüretkâr yönetmenlerinden biri olan Catherine Breillat’yı altı filmiyle konuk ediyor.

Breillat sinemaya 1972 yılında Bertolucci'nin Paris'te Son Tango filminde oynayarak girdi. 1975'te ise kendi romanı Le Soupirail (Bodrum penceresi)Une Vraie Jeune Fille (Gerçek Bir Kız) adıyla sinemaya uyarladı. Filmin seyirciyle buluşabilmesi 2000 yılında mümkün oldu.

Filmlerinin bir çoğu yasaklanan veya 18+ olarak sınıflandırılan Breillat, arzu/haz ikilisinin kıskacındaki bedenleri ve cinselliği parçalayarak, kadın cinselliğini görsel haz nesnesi olmaktan çıkarıp tabuları ve alışkanlıkları yerle bir ediyor. Provokatif sinema dilini kurmada en olmadık yöntemleri deniyor. İki filminde gerçek bir porno yıldızına rol verdi; ünlü bir dolandırıcıyı bir filmine dâhil etmesi yapımcısı tarafından engellendi.

Sanatçıların 'gösterilebilir' olmayan imgeleri gösterme zorunluluğu olduğuna inanan Breillat’nın, Breillat’nın gösterilecek filmleri şöyle:

Cehennemin Anatomisi

2004, Renkli, 77'

Senaryo/Script: Catherine Breillat

Görüntü Yönetmeni Yorgos Arvanitis, Guillaume Schiffman Yapım/Production: Flach Film, Jean-François Lepetit, Cb Films Oyuncular: Amira Casar, Rocco Siffredi

Bir “gey bar”da bir kadın intihara teşebbüs eder, bir adam kadını son anda kurtarır. Kadın intihar girişiminin nedenini soran adama: “Çünkü ben bir kadınım” der. Bu karşılaşmanın ardından adamın para karşılığında “kadını izlemesi ve ona anlatması” için yapılan anlaşma ve anlaşma gereği uçurum kenarına inşa edilmiş evde birlikte geçirilen dört gece.

Breillat’nın keskin ve özgün bakış açısıyla bir kadının arzularına odaklandığı Cehennemin Anatomisi başlar.

Mavi Sakal

2009, Renkli, 80'

Senaryo: Catherine Breillat, Charles Perrault

Görüntü Yönetmeni: Vilko Filac Yapım: Sylvette Frydman, Jean François Lepetit Oyuncular: Dominique Thomas, Lola Créton, Daphané Baiwir

Güçlü olanların canavar, güçsüz olanların “kurban” olduğu masallar. Bu masalları dinlerken bile duyduğumuz korku... Catherine, dinlemekten bile korktuğu halde Mavi Sakal masalını ablasına ısrarla okur. Zira korkunun da, masalın da üstüne gitmek ve değiştirmek ister. Mavi Sakal Catherine’in okudukça dilediği gibi yeniden yazdığı bir masaldır. Masalda, koca bir şatoda yaşayan Mavi Sakal’ın daha önce evlendiği bütün kadınlar ortadan kaybolmuştur. Herkes Mavi Sakal’ın evlendiği kadınları öldürdüğünü konuşmaktadır. Mavi Sakal ile evlenerek o şatoya girmek isteyen Catherine de tehlikenin farkındadır. Kendisine çizilen sınırların, söz dinlemediğinde ödeyeceği bedelin de farkındadır. Ancak dayanışmadan da güç alarak bu sınırların ötesine geçmekten kendini alamaz.

Charles Perrault’nun yazdığı 17. yüzyıl peri masalının feminist bir versiyonu.

Metres

2007, Renkli, 114'

Senaryo: Catherine Breillat Görüntü Yönetmeni: Yorgos Arvanitis Yapım: Jean- François Lepetit Oyuncular/Cast: Asia Argento, Fu’ad Aït Aattou, Michael Lonsdale

Paris, 1835. “Sefahat alemlerine” düşkün Marigny’nin Fransız aristokrasisinin “ahlak abidesi” Hermengarde ile yapacağı evlilik herkesin dilindedir. Dedikodular almış yürümüştür... Vellini ile on yıl süren tutkulu bir aşk yaşayan Marigny’nin bu evlilikte dürüst ve sadık olacağına kimse inanmamaktadır. Evlilikleri bu girdaptan nasıl çıkacaktır...

Romans

1999, Renkli, 95'

Senaryo: Catherine Breillat Görüntü Yönetmeni: Yorgos Arvanitis Müzik Raphael Tidas, Dj Valentin Yapım: Jean-François Lepetit Oyuncular: Caroline Ducey, Sagamore Stévenin

Marie ve Paul yıllardır birlikte yaşamaktadır. Paul Marie’nin sevgi ve arzularına karşılık verdikçe Marie cinsellik ile sevgi, aşk ile arzuları arasında sıkışıp kalır... Bu sıkışmanın, aşk ilişkisini bir iktidar savaşına döndürmesi kuvvetle muhtemeldir... Marie Paul ile ilişkisini sürdürürken arzularının ardından gider; cinsellikle ilgili tüm ezberleri alt üst ederek...

Ödüller: En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü, İngiliz Bağımsız Film Ödülleri, 1999

Uyuyan Güzel

2010, Renkli, 82'

Senaryo/Script: Catherine Breillat Görüntü Yönetmeni: Yorgos Arvanitis, Guillaume Schiffman Yapım: Cb Films, Sylvette Frydman, Flach Film, Jean-François Lepetit Oyuncular: Carla Besnainou, Julia Artamonov, Kerian Mayan, David Chausse

Bir varmış bir yokmuş

Peri Carabosse, Anastasia adında yeni doğmuş bir bebeğin göbek bağını keser. “Çok geç” der, “16 yaşında çocuğun eline bir iğne batacak ve o ölecek.” Diğer periler ağlamaya başlar: Kimseye 100 yıl uyumak reva görülemez. 100 yıl! Uyumak! Laneti engelleyemeseler bile küçük kız için bu 100 yılı yaşanır kılacak bir yol bulurlar: Ona rüyalarında uzak diyarları gezme yeteneği bahşetmek.

Uyuyan güzel ersin uzak diyarları gezme muradına, biz çıkalım düşlerimizin kerevetine.

Zaafın İstismarı

2013, Renkli, 104'

Senaryo: Catherine Breillat Görüntü Yönetmeni: Alain Marcoen Müzik: Didier Lockwood Yapım: Jean-François Lepetit, Nicolas Steil Oyuncular/Cast:İsabelle Huppert, Kool Shen

Maud güçlü, bağımsız bir yapımcıdır. İnme geçirmesi sonrası büyük zorluklar yaşasa da çok çaba harcayarak vücut fonksiyonlarının çoğunu geri kazanır. Yeni bir artistik çalışma yapmak istemektedir. Kapısını etkileyici ama üç kağıtçı Vilko’ya açınca aralarındaki gönülsüz ilişki, zamanla Maud için tutkulu bir hal alır. Vilko ise Maud’a karşı boştur. Derken Maud arzuları için “iş girişimi” adı altında çekler yazarken bulur kendini...