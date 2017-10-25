Cate Blanchett: Seksi gözükmeyi sevebiliriz ama bu sizinle yatmak istediğimiz anlamına gelmiyor

Çeviri - Gonca Tokyol

Avustralya doğumlu Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, Instyle Ödülleri’nde yaptığı konuşmada, kadın-erkek eşitsizliği ve cinsel taciz başlıklarında önemli mesajlar verdi. Kadınların istedikleri kıyafeti, istedikleri zamanda ve istedikleri şekilde giyebilmeleri gerektiğini söyleyen Blanchett, “Seksi görünmeyi seviyor olabiliriz ama bu sizi s.kmek istediğimiz anlamına gelmez” dedi.

ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein aleyhindeki cinsel taciz suçlamalarının ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra sahneye çıkan Blanchett, “Benim için gerçek moda ikonları, özür dilemeksizin tamamiyle kendileri olan ve fiziksel görünümleri ile estetikleri, dışa kapalı olmayan bir biçimde kim olduklarının bir parçası haline gelen kadınlardır. Nasıl göründükleri onların kim olduklarının tek göstergesi değil, sadece bir uzantısıdır” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon’la ilgili de konuşan 48 yaşındaki oyuncu, “Kimse ona bir çöp poşeti gibi görünüyorsun. ‘Seni dışarı bırakmamı ister misin?’ diye sormuyor. Ancak kırmızı halıda kadınlarla ilgili yapılan yorumlar çok farklı. Eğer internetteki o yorumları yapanları takip ediyorsanız, bunu yapmayın” ifadelerini kullandı.

Blanchett, konuşmasını “Sadece şunu söylüyorum, elinizden geleni ardınıza koymayın hanımlar, sınırları zorlayın. Hepinizin olağanüstü olduğunuzu düşünüyorum” diye sonlandırdı.