Çatalzeytin'de çevrecilerin HES zaferi

Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesi'nde yapımı planlanan Yunuslar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi'ni engellemek için çevrecilerin verdiği mücadele zaferle sonuçlandı



Kastamonu İdare Mahkemesi, Çatalzeytin İlçesi’nde yapımı planlanan Yunuslar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi ile ilgili olarak 17 ay önce açılan davayı karara bağlayarak, Kastomunu Valiliği’nin verdiği izni iptal etti.

Valilik izin verdi



Kastamonu Valiliği’nin ’Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna gerek yoktur’ diyerek izin verdiği projeye karşı çıkan çevreciler tarafından oluşturulan Çatalzeytin Aşıkları Çevre Platformu, HES mücadelesini mahkemeye taşıdı. Platform tarafından 17 Ekim 2010 tarihinde Kastamonu İdare Mahkemesi’nde verilen iznin iptali için dava açıldı. Mahkeme heyeti, 3 Haziran 2011 tarihinde projenin yapılması planlanan Akçay mevkiinde keşif yaptı.



Çatalzeytinli çevreciler, Akçay HES’in zararlarını Çatalzeytin, Ankara ve İstanbul’daki toplantıların yanı sıra doğa yürüyüşü ile de sürekli gündemde tutarak mücadelesini sürdürdü. Davayı karara bağlayan Kastamonu İdare Mahkemesi, Kastamonu Valiliği’nin ’ÇED raporuna gerek yoktur’ diyerek verdiği izni iptal etti. Karar çevrecileri sevindirirken, Çatalzeytin Aşıkları Çevre Platformu Başkanı Emin Türkay Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Çatalzeytin doğasını koruma mücadelemizde başarıya ulaştık. Bu mücadeleyi doğa yürüyüşüyle, halkı bilgilendirme toplantılarıyla Çatalzeytin’de, Ankara ve İstanbul’da sürdürdük. Akçay Deresi bizim her şeyimiz, olmazsa olmazımız. HES mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Çatalzeytin doğasına sahip çıkacağız. Avukatımız Yakup Şekip Okumuşoğlu’na ve Çatalzeytin çevre dostlarına, doğayı seven herkese teşekkür ediyorum."