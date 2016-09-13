Çatalhöyük'te 'eşsiz' kadın heykelciği bulundu

Konya Çatalhöyük kazılarında, M.Ö. 8000-5500 Neolitik Dönem'e ait vücudunun tüm parçaları eksiksiz ve ince işçilikle yapılmış heykelcik bulundu.

Konya'da Çatalhöyük kazılarında, M.Ö.8000-5500 Neolitik Dönem'e ait, yüksek kalitede işçilikle yapılması ve vücudunun tüm parçalarının noksansız bulunması dolayısıyla 'eşsiz' olarak nitelendirilen bir insan figürini (heykelcik) bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında gerçekleştirilen 2016 yılı kazı çalışmalarında bulunan kadın figürini Çatalhöyük'ün üst seviyelerindeki mermerimsi taştan yapılmış.

Figürin, genelde olduğu gibi çöp alanında değil, bir platformun altında tek parça volkan camıyla birlikte özenle yerleştirilmiş bulundu. Parça kaybetmeden sağlam kalan eser, 17 santimetre yüksekliğinde ve 1 kilogram ağırlığında.