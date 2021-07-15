Çatalhöyük'te yeni bir mahalle bulundu

Konya'da buluna Çatalhöyük'te yapılan kazılarda ikinci bir mahalle daha ortaya çıkarıldı.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde olan Çatalhöyük'teki kazı çalışmalarında yeni bir mahalle bulundu. Çatalhöyük'teki birçok yerleşim yeri günümüzden 9 bin önceden kalmıştır. Büyük kısmı Neolitik ve Kalkolitik çağdan kalan bu antik yerleşim yeri Konya'nın Çumra ilçesinin 11 km kuzeyinde bulunmaktadır.

"Yalnızca yüzde 6'sı kazıldı"

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Konya Basın Gezisi" programında İstanbul'dan gelen gazeteciler Çatalhöyük'ü gezdiler. Bu gezi programı dahilinde de Çatalhöyük Neolitik Kenti Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan bu antik yerleşim yerini tanıttı. Türkcan şimdiye kadar bu devasa antik yerleşim yerinin yalnızca yüzde 6'sının kazıldığını belirtti.

Bununla birlikte açıklamasında Türkcan yeni kazdıkları yerde bir sokağa rastladıklarını ve hatta ikinci mahalleyi ortaya çıkarmaya başladıklarını söyledi. Ayrıca Kazı Başkanı, daha fazla imkan sağlandığı takdirde daha iyi sonuçlar elde edebileceklerini de dile getirdi.