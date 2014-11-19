Cat Power iki gün üst üste İstanbul'da

2005 yılında ilk kez Türkiye’de Babylon’da konser veren Chan Marshall, sahne adıyla "Cat Power", Garanti Caz Yeşili ile bir kez daha müzikseverlerle buluşacak.

Sonic Youth'un davulcusu Steve Shelley tarafından keşfedilen Cat Power, müzik kariyerine 9 albüm sığdırdı. 2012’de yayınladığı "Sun" ile müzik piyasasına geri dönen ve Billboard yılın en iyi albümleri listesinde 9. Sırada yer aldı.

Cat Power, reklam ve sinema müziklerine de el atmanın yanı sıra, Karl Lagerfield'ın keşfiyle moda endüstrisinde de rol aldı. ABD'li şarkıcı ve söz yazarının, Jude Law'ın başrolünde olduğu "My Blueberry Nights" filminde de küçük bir rolü vardı.

ABD'nin saygın müzik dergilerinden Billboard, Cat Power'ı şöyle tanımlıyor:

"Cat Power, 1990'ların indie-rock akımından fırlamış, müziğini kendi tarzıyla açığa çıkarmaktan korkmayan ve ilham kaynaklarını aramaktan vazgeçmeyen sağlam şarkıcı-bestecilerden biridir."

Cat Power'ın indie rock, folk rock, blues rock sound’larını melankolik sesiyle pekiştirdiği müziğini, 22 ve 23 Kasım’da Babylon’da dinleyebilirsiniz.

Konsere gitmeden önce, eğer daha önce dinlemediyseniz, sanatçının sevilen parçalarından bazılarına göz atmanızı tavsiye ederiz:



"Sea of Love"

"Cherokee"



"Fool"