Casus romanlarının kahramanı Tom Clancy öldü

Casus romanlarıyla ünlü Tom Clancy, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Romanları Hollywood filmlerine ve bilgisayar oyunlarına konu olan Clancy, 2 ay sonra yeni romanını çıkarmaya hazırlanıyordu.

Askeri gerilim türünde çok sayıda kitaba imza atan 66 yaşındaki Amerikalı yazar, dünya çapında geniş bir okur kitlesine sahipti.

En bilinen eserleri arasında ‘Tehlikeli Oyunlar’, ‘Kızıl Ekim’, ‘Beyaz Tehlike’ ve ‘Gökkuşağı Altı’ bulunan Clancy’nin son romanı ‘Komuta Yetkisi’ ise aralık ayında piyasaya çıkacak.

Muhafazakar görüşe sahip olan Clancy'nin soğuk savaş döneminin izlerini taşıyan romanları, birçok kez Hollywood'a ilham kaynağı oldu.

1984 yılında beyazperdeye aktarılan, Sean Connery ve Alec Baldwin'in rol aldığı ‘Kızıl Ekim’ onlardan birisiydi.

Romanları bilgisayar oyununa da dönüştürülen ve dünya çapında 100 milyondan fazla satan Clancy, en çok kazanan edebiyatçılardan biriydi.

Forbes'a göre Clancy'nin malvarlığı 47 milyon doların üzerinde.