Cassini Uzay Aracı, Satürn'ün halkaları arasından Dünya'nın fotoğrafını çekti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Cassini isimli uzay aracı Satürn'ün halkaları arasından geriye ana gezegenine baktı. Dünya'nın 1.4 milyar kilometre uzağından bir fotoğrafını çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre o uzaklıktan bakıldığında Dünya, karanlığın içerisinde parlayan bir nokta gibi gözüküyor.

Cassini bu fotoğrafı 12 Nisan tarihinde çekti. NASA'nın söylediğine göre "her ne kadar fotoğrafta görmek için çok küçük olsa da, o sırada Dünya'nın Cassini'ye bakan kısmı güney Atlantik Okyanusu'ydu."



NASA'dan yapılan açıklamada, Cassini'nin 21 Nisan'da Titan'a 127'nci ve son kez yaklaştığı ve uydu yüzeyinin 979 kilometre üzerinden son yakın geçişini yaptığı da belirtildi.

Cassini, söz konusu yörünge üzerinde 22 tur yaptıktan sonra 15 Eylül'de son bir dalışla Satürn'ün atmosferinde yok olacak.

Dünya'nın minik görüntüsünün yayınlanmasıyla birlikte Cassini Uzay Aracı, dev arama motoru Google tarafından da bu sabah itibariyle doodle oldu. Bugün Google'a giren herkes bu görüntüyü görüyor!

Cassini-Huygens Satürn gezegenine gönderilen bir insansız uzay sondası. 15 Ekim 1997 tarihinde fırlatılarak Dünya, Venüs ve Jüpiter'in alçaktan uçuş dahil bir gezegenlerarası yolculuğunun ardından 1 Temmuz 2004 tarihinde Satürn çevresindeki yörüngesine girdi. Görevi hala sürüyor!

"Bugünkü geçişi önemli, sonrakiler için cesaret verecek"

NASA'da çalışan astrofizikçi Umut Yıldız da Twitter hesabından bugün ilk defa Satürn'ün halkalarına tehlikeli bir dalış gerçekleştireceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Cassini bugün ilk defa Satürn'ün halkalarına tehlikeli bir dalış gerçekleştirecek. Cassini 15 Eylül 2017'de hizmetten çıkarılıp son yolculuğuna uğurlanacağı için kalan bu 4.5 ay sürecinde artık riskli manevralar yapacak. Riskli manevraların en ilginci harikulade halkaların içinden geçerek yakından veri toplayıp bilgi edinmek olacak. Şu anki plana göre Cassini, 22 kez kuzey-güney doğrultusunda Satürn halkalarının içinden geçecek!

Her ne kadar geçeceği halkayı oluşuran maddenin çok çok ince olması beklense de kalkan görevi görmesi için iletişim uydusu önde dalacak. Yani bugünkü geçişi çok önemli, eğer bir sorun olmadan geçerse, bundan sonraki halka geçişleri için cesaret verecek. Geçiş sırasında çanak, Dünya yönünde olmayacağı için iletişim o anda olmayacak. Ancak 27 Nisan 10:30 TSİ'de DSN Goldstone 70 metrelik antenimizle yakından ilk Satürn halkasının resimlerini alacağız. Heyecan güm güm!"