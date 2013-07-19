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Kültür-Sanat

Casino Royale'in doktoru evinde ölü bulundu

James Bond serisinin 2006 yapımı 'Casino Royale' filminde doktor karakterini canlandıran aktör Paul Bhattacharjee evinde ölü bulundu

19 Temmuz 2013 15:25

10 Temmuz'da katıldığı tiyatro provası sonrasında, kendisinden bir daha haber alınamayan aktör Paul Bhattacharjee'nin cesedi bulundu.

Bahattacharjee, James Bond film serilerinin 'Casino Royale' filminde canlandırdığı doktor karakteriyle biliniyordu.

Radikal.com.tr'nin haberine göre: Ruh halinin gayet iyi olduğunu savunan çalışma arkadaşları ve ailesi, böyle bir trajedi yaşayacaklarına hiç ihtimal vermediklerini ifade ettiler. En son prova çıkışı kız arkadaşına mesaj atan 53 yaşındaki aktörden bir daha haber alınamamıştı.

Bhattacharjee daha önce 'The Best Exotic Marigold Hotel' ve 'Dirty Pretty Things' filmlerinin yanı sıra 'EastEnders', 'Spooks' ve "Waking the Dead" dizilerinde rol almıştı.

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