Casino Royale'in doktoru evinde ölü bulundu

10 Temmuz'da katıldığı tiyatro provası sonrasında, kendisinden bir daha haber alınamayan aktör Paul Bhattacharjee'nin cesedi bulundu.



Bahattacharjee, James Bond film serilerinin 'Casino Royale' filminde canlandırdığı doktor karakteriyle biliniyordu.



Radikal.com.tr'nin haberine göre: Ruh halinin gayet iyi olduğunu savunan çalışma arkadaşları ve ailesi, böyle bir trajedi yaşayacaklarına hiç ihtimal vermediklerini ifade ettiler. En son prova çıkışı kız arkadaşına mesaj atan 53 yaşındaki aktörden bir daha haber alınamamıştı.



Bhattacharjee daha önce 'The Best Exotic Marigold Hotel' ve 'Dirty Pretty Things' filmlerinin yanı sıra 'EastEnders', 'Spooks' ve "Waking the Dead" dizilerinde rol almıştı.