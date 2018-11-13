ÇASEV geleceğin doktorlarına burs veriyor

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Kasım (DHA) - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden 1984 mezunu doktorların kurduğu Çevre, Sağlık, Kültür ve Eğitim Vakfı (ÇASEV), aynı okuldaki maddi durumu iyi olmayan, başarılı 55 doktor adayı öğrenciye burs veriyor.

ÇASEV, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde eğitim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verdiği burs sağladığı öğrenci sayısını 55\'e çıkardı.

Bur verilecek yeni öğrenciler belirlendi

ÇASEV üyesi doktorlar, maddi destek dışında öğrencilerle sürekli iletişim halinde bulunarak onları da iş hayatına hazırlıyor. 70 doktor üyesi ve 40 destekcisi olan Vakıf, sağlık bilimlerinde eğitim ve öğrenci kalitesinin gelişmesi ve her mezunun önce çevre, insan bilincine sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor. Burs verilen öğrencilere tiyatro, müzik gibi aktivitelere gitmeleri için de destek sağlanıyor.

ÇASEV Yönetiminde yer alan Dr. Mustafa Üzeyir, Dr. Ersen Türker, Dr. Bülent Özşeker, Dr. Sedat Tüzüner, Dr. Ahmet Abacı, Dr. Adnan Erim, burs verilecek yeni öğrencileri belirledi.

\"THY pilotlarından da destek olan var\"

Başarılı ve maddi durumu iyi olmayan doktor adayları için herkesi desteğe çağıran ÇASEV Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Üzeyir, \"Burs verdiğimiz Anadolu’dan gelen öğrenci kardeşlerimiz çok zor şartlarda okuyup İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine dereceyle girmişler\" dedi ve ekledi:

\"Bu başarılı geleceğin parlak doktorları olacak kardeşlerimize bizim de çorbada tuzumuz olsun diyerek destek veriyoruz; onlara bizim de sahip çıkmamız lazım.

\"Kendileri de zaten mezun olduklarında onlarda bizim gibi kardeşlerine destek olacaklar.

\"Hepsi pırıl pırıl Türkiye’de dereceye girmis kardeşlerimiz. Onları ayrıca iş hayatına da hazırlamak için sürekli iletişim halindeyiz.

\"THY pilotlar arasında da bize destek olanlar var. Kardeşlerimize yardımcı olmak için herkesi bizimle iletişim kurmaya davet ediyorum.\"