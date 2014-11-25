T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Casablanca filminin ünlü piyanosuna servet

Açık artırmada satılan piyano, filmde kullanılan iki piyanodan biri idi ve diş hekimi Gary Milen’a aitti

25 Kasım 2014 15:55

1940’ların klasikleşmiş filmi Casablanca’da kullanılan piyano, ABD’nin New York kentinde düzenlenen bir açık artırmada 2.9 milyon dolara satıldı.

Filmin öne çıkan sahnerlerinden birinde aktör Dooley Wilson tarafından canlandırılan “Piyanist Sam,” Ingrid Bergman'ın isteği üzerine bu piyanoda çaldığı “As Time Goes By” şarkısını seslendiriyordu. Bergman filmdeki meşhur sahnede Sam'e "Çal Sam, As Time Goes By'ı çal" diyordu.

Açık artırmada satılan piyano, filmde kullanılan iki piyanodan biri idi ve diş hekimi Gary Milen’a aitti. Milen piyano kendisine geldiğinde altında bir sakızın yapışık olduğunu, sakızın üzerinde ise kime ait olduğu bilinmeyen bir parmak izi olduğunu söyledi. Diğer piyano iki yıl önce satılmıştı.

Birçok sahnesi Cezayir’in liman kenti Casablanca’da çekilen ve üç Oscar kazanan efsaneleşmiş filmde aktör Humphrey Bogart senaryo gereği Nazi kontrolündeki bölgeler de dahil olmak üzere serbestçe seyahat etmeyi sağlayacak olan geçiş belgelerini piyanonun içine saklıyordu.

 

Açık artırmada belgeler de satıldı ve 100 bin dolardan alıcı buldu. Casablanca Amerikan Film Enstitüsü tarafından “Yurttaş Kane” ’den sonra tüm zamanların en iyi ikinci filmi seçilmişti.

 

ETİKETLER

casablancafilmpiyanosatıldıGary MilenoyuncuDooley WilsonHumphrey Bogartabdnew york

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24