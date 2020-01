Casablanca filminin ünlü piyanosuna servet

1940’ların klasikleşmiş filmi Casablanca’da kullanılan piyano, ABD’nin New York kentinde düzenlenen bir açık artırmada 2.9 milyon dolara satıldı.

Filmin öne çıkan sahnerlerinden birinde aktör Dooley Wilson tarafından canlandırılan “Piyanist Sam,” Ingrid Bergman'ın isteği üzerine bu piyanoda çaldığı “As Time Goes By” şarkısını seslendiriyordu. Bergman filmdeki meşhur sahnede Sam'e "Çal Sam, As Time Goes By'ı çal" diyordu.

Açık artırmada satılan piyano, filmde kullanılan iki piyanodan biri idi ve diş hekimi Gary Milen’a aitti. Milen piyano kendisine geldiğinde altında bir sakızın yapışık olduğunu, sakızın üzerinde ise kime ait olduğu bilinmeyen bir parmak izi olduğunu söyledi. Diğer piyano iki yıl önce satılmıştı.

Birçok sahnesi Cezayir’in liman kenti Casablanca’da çekilen ve üç Oscar kazanan efsaneleşmiş filmde aktör Humphrey Bogart senaryo gereği Nazi kontrolündeki bölgeler de dahil olmak üzere serbestçe seyahat etmeyi sağlayacak olan geçiş belgelerini piyanonun içine saklıyordu.

Açık artırmada belgeler de satıldı ve 100 bin dolardan alıcı buldu. Casablanca Amerikan Film Enstitüsü tarafından “Yurttaş Kane” ’den sonra tüm zamanların en iyi ikinci filmi seçilmişti.