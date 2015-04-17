T24 LogoT24 Logo
Gündem

çArşı’dan Zarrab tepkisi: Beşiktaş 'Milletin a…. koyacağız' diyenlerle saf tutanların takımı değildir!

'Beşiktaş, parası yetenlerin değil, Hakkı Yeten'lerin takımıdır...'

17 Nisan 2015 14:41

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının kilit ismi işadamı Reza Zarrab'ın Beşiktaş’ın inşası devam eden stadyumu Vodafone Arena’dan loca almasına tepki gösteren taraftar grubu çArşı, Beşiktaş’ın halkın takımı olarak kalacağını belirtti.

çArşı grubunun Twitter adresinden, “Milletin a… koyacağız” tapesi ile gündeme gelen Cengiz İnşaat’ın sahibi 25 Aralık şüphelisi Mehmet Cengiz’e atıfla şu mesajlar paylaşıldı:

“BEŞİKTAŞ, “Milletin a…… koyacağız” diyenlerle saf tutanların değil, halkın takımı olarak kalacaktır. çArşı.”

"Beşiktaş, Parası Yetenlerin Değil HAKKI YETEN'lerin Takımıdır."

 

ETİKETLER

beşiktaşçarşıreza zarrabtwittertweettepkimehmet cengizmilletdeğilloca

İlgili Haberler

Reza Zarrab, Vodafone Arena locasına 1,2 milyon lira ödedi!

Zarrab'ın satın aldığı locanın 12 kişilik olduğu öğrenildi

Çarşı grubu, Reza Zarrab'ın Vodafone Arena'dan loca almasına tepki gösterdi

Çarşı grubunun önde gelen isimlerinden Ayhan Güner, 'Loca satılması bile bize acı verir. Bizim kulübümüzü kirletmesinler' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24