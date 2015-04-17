çArşı’dan Zarrab tepkisi: Beşiktaş 'Milletin a…. koyacağız' diyenlerle saf tutanların takımı değildir!

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının kilit ismi işadamı Reza Zarrab'ın Beşiktaş’ın inşası devam eden stadyumu Vodafone Arena’dan loca almasına tepki gösteren taraftar grubu çArşı, Beşiktaş’ın halkın takımı olarak kalacağını belirtti.

çArşı grubunun Twitter adresinden, “Milletin a… koyacağız” tapesi ile gündeme gelen Cengiz İnşaat’ın sahibi 25 Aralık şüphelisi Mehmet Cengiz’e atıfla şu mesajlar paylaşıldı:

“BEŞİKTAŞ, “Milletin a…… koyacağız” diyenlerle saf tutanların değil, halkın takımı olarak kalacaktır. çArşı.”

"Beşiktaş, Parası Yetenlerin Değil HAKKI YETEN'lerin Takımıdır."