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Spor

Çarşı grubu, Reza Zarrab'ın Vodafone Arena'dan loca almasına tepki gösterdi

Çarşı grubunun önde gelen isimlerinden Ayhan Güner, 'Loca satılması bile bize acı verir. Bizim kulübümüzü kirletmesinler' dedi

15 Nisan 2015 22:44

17 Aralık operasyonun kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab, inşaatı devam eden Vodafone Arena'dan loca alması ve kongre üyesi olacağının iddia edilmesine, taraftar grubu Çarşı'dan sert tepki geldi.

Hürriyet'in haberine göre, yaşanan gelişmeler ve iddialar üzerine konuyla ilgili açıklama yapan siyah beyazlı takımın taraftar grubu Çarşı'nın önde gelen isimlerinden Ayhan Güner, "Loca satılması bile bize acı verir. Bizim kulübümüzü kirletmesinler" dedi.

Ayhan Güner siyah beyazlı camiada bomba çok tartışılan Zarrab'ın kongre üyesi olacağı iddiaları için de, "Tamamen karşıyız. Onlar kongre üyesi yaparlar biz de gün gelir onu iptal ettiririz" yorumunda bulundu. 

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