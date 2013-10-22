Çarşı 'Cezafest'te buluşturdu

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın, Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle futbol takımına verilen 4 maç seyircisiz oynama cezasının ardından kulübe destek sağlamak için düzenlediği "Cezafest" Küçükçiftlik Park'ta düzenlendi.

Konserler

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı tribünde izleyemeyen taraftarlar, düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Organizasyona katılan bini aşkın siyah-beyazlı taraftar, etkinliğin düzenlendiği alanı bayraklar ve posterlerle süsledi. Sadece kadınlar ve 12 yaş altı çocukların izleyebildiği Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı başlayana kadar, Ali Altay, Birol Can ve Seda Üren, devre arasında da Ceza konser verdi.

Maçı, alana kurulan dev ekrandan izlediler

Taraftarlardan oluşan bando takımı da sahneye çıkarak, etkinliğe katılanları coşturdu.Taraftarlar, daha sonra organizasyon alanına kurulan barkovizyondan, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını izledi. Maç sırasında meşale yakan taraftarlar, karşılaşmayı stadyumda izliyormuş gibi tezahürat yaptı.Bu arada taraftarlar, aynı zamanda bir sosyal yardım organizasyonu olarak değerlendirdikleri etkinlikte, alana çeşitli stantlar kurdu.

Lösemi hastası çocuk için kampanya

Lösemi hastası 7 yaşındaki Melis Akbaş için kurulan stantta, yaklaşık 2,5 yıldır hasta olan ve kemik iliği nakli bekleyen Melis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Sosyal medyada Melis'in durumuyla ilgili kampanya başlatan Emrah Besler, duyarlı taraftarları kan örneği vermeleri için İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirdi. Melis'in ailesi de etkinliğe katılarak taraftarlara bilgi verdi.Öte yandan organizasyonda köy okulları için de yardım kampanyası düzenlendi.