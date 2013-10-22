T24 LogoT24 Logo
Spor

Çarşı 'Cezafest'te buluşturdu

Taraftarlar Beşiktaş'a verilen 4 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle, takımlarına destek olmak için organizasyon düzenledi

22 Ekim 2013 03:14

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın, Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle futbol takımına verilen 4 maç seyircisiz oynama cezasının ardından kulübe destek sağlamak için düzenlediği "Cezafest" Küçükçiftlik Park'ta düzenlendi. 
 

Konserler

 
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı tribünde izleyemeyen taraftarlar, düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Organizasyona katılan bini aşkın siyah-beyazlı taraftar, etkinliğin düzenlendiği alanı bayraklar ve posterlerle süsledi. Sadece kadınlar ve 12 yaş altı çocukların izleyebildiği Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı başlayana kadar, Ali Altay, Birol Can ve Seda Üren, devre arasında da Ceza konser verdi. 
 

Maçı, alana kurulan dev ekrandan izlediler

 
Taraftarlardan oluşan bando takımı da sahneye çıkarak, etkinliğe katılanları coşturdu.Taraftarlar, daha sonra organizasyon alanına kurulan barkovizyondan, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını izledi. Maç sırasında meşale yakan taraftarlar, karşılaşmayı stadyumda izliyormuş gibi tezahürat yaptı.Bu arada taraftarlar, aynı zamanda bir sosyal yardım organizasyonu olarak değerlendirdikleri etkinlikte, alana çeşitli stantlar kurdu. 
 

Lösemi hastası çocuk için kampanya

 
Lösemi hastası 7 yaşındaki Melis Akbaş için kurulan stantta, yaklaşık 2,5 yıldır hasta olan ve kemik iliği nakli bekleyen Melis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Sosyal medyada Melis'in durumuyla ilgili kampanya başlatan Emrah Besler, duyarlı taraftarları kan örneği vermeleri için İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirdi. Melis'in ailesi de etkinliğe katılarak taraftarlara bilgi verdi.Öte yandan organizasyonda köy okulları için de yardım kampanyası düzenlendi.

ETİKETLER

beşiktaşçarşıcezafest

İlgili Haberler

Çarşı’dan bir ilk daha: Cezafest

Galatasaray derbisinde seyircisiz oynama cezası alan Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, çok konuşulacak bir projeyle yine gündemde

Beşiktaş yönetimi, Çarşı'nın 'Cezafest' etkinliğini tanımadı

Beşiktaş Kulübü, 'cezafest' adlı organizasyonla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını, festivalin gelirini kabul etmeyeceklerini açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24