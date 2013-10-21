Beşiktaş yönetimi, Çarşı'nın 'Cezafest' etkinliğini tanımadı

Gezi direnişiyle futbol camiası dışında da popülerlik kazanan, Beşiktaş'ın muhalif taraftar grubu Çarşı, saat 17:00'de Küçükçiftlik Park'ta başlayan Cezafest etkinliği ile, takımın aldığı 4 maç seyircisiz oynama cezasını protesto ediyor. Çarşı, elde edilecek geliri kulübe hibe edeceğini açıklamıştı ancak Beşiktaş yönetiminden karşı açıklama geldi. Beşiktaş yönetimi, düzenlenen etkinlikle hiçbir ilgilerinin olmadığını, elde edilecek geliri de almayacaklarını açıkladı.

Beşiktaş yönetiminden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kulübümüzün 'cezafest' adlı organizasyonla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Son zamanlarda bazı şahıs ve grupların Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kulübümüze vermiş olduğu dört müsabakayı seyircisiz oynama cezasını öne sürerek 'cezafest' adlı bir organizasyon düzenleyecekleri ve bu etkinlikten elde edilecek gelirin Kulübümüze verileceğine ilişkin duyumlar alınmaktadır.

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu seyircisiz oynama cezası sonrası gelir toplamaya yönelik hiçbir organizasyon düzenlememiştir ve 'cezafest' ismiyle düzenlenecek etkinlikle de herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

Ali Altay, Özgün, Bendeniz, Birol Can, Hayko Cepkin ve Ceza’nın mini konserler vereceği, Beşiktaş İntegral Forex Basketbol Takımı oyuncularının da katılacağı organizasyon saat 17.00’de başladı.