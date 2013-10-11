Çarşı’dan bir ilk daha: Cezafest

Protest kimliğiyle bilinen ve Gezi Parkı olaylarında oynadığı rol nedeniyle hükümet kanadından eleştirilere hedef olan Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı, bir ilke imza atıyor.

Çarşı grubu bir ilke imza atıyor. Galatasaray derbisi öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde Derbifest organizasyonu düzenleyen Çarşı, kulübün aldığı dört maç seyircisiz oynama cezasının ardından bu kez Maçka Küçükçiftlik Park'ta farklı bir organizasyon düzenliyor.

Cezafest ismi verilen organizasyonla Beşiktaşlılar, cezalı olan takımlarına destek vermek için bir araya gelecek. Bu organizasyondan elde edilecek gelir ise kulübe hibe edilecek.