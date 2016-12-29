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Yaşam
Deutsche Welle

Carrie Fisher'ın annesi Debbie Reynolds da öldü

Star Wars yıldızı Carrie Fisher’ın vefatından bir gün sonra annesi Debbie Reynolds da yaşamını yitirdi.

29 Aralık 2016 15:34

Star Wars üçlemesindeki Prenses Leia rolüyle dünya çapında ün kazanan aktris Carrie Fisher'ın vefatından bir gün sonra kendisi gibi oyuncu olan annesi Debbie Reynolds da 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Reynolds'ın ölüm nedeninin felç olduğu bildirildi.

Aktrisin, kızı Carrie Fisher'ın cenaze işlemlerini organize etmek üzere oğlu Todd Fisher'ın evinde bulunduğu bildirildi. Reynolds'ın bu sırada oğluna kızıyla ilgili "Onu çok özlüyorum. Carrie'yle olmak istiyorum" dediği belirtildi. Aktrisin oğlu Todd Fisher, kız kardeşinin ölümünün annesine "çok geldiğini" aktardı.

Çifte trajedi

Sinema Oyuncuları Loncası Başkanı Gabrielle Carteris, yaptığı açıklamada "Eşsiz bir yeteneği ve milli bir zenginliği kaybettik. Kızı Carrie Fisher'dan bu kadar kısa süre sonra ölmesi bir çifte trajedi" şeklinde konuştu.

Debbie Reynolds, en çok 1952 yapımı "Singin' in the Rain" (Yağmur Altında) müzikalindeki Kathy rolüyle tanınıyordu. 1950'li yıllarda popüler olan çeşitli müzikallerde yer alan Reynolds, başrolünde oynadığı 1964 müzikali "The Unsinkable Molly Brown" ile Oscar'a aday gösterilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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