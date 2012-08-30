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Ekonomi

Carrefour Yunanistan'dan çekildi!

Carrefour yönetimi, Yunanistan ve Singapur pazarından çekildiğini açıkladı

30 Ağustos 2012 18:23

Fransız süpermarket zinciri Carrefour, yılın ilk yarısını 31 milyon Euro zararla kapattı. Şirket, Yunanistan ve Singapur pazarından çıktı.

Fransa'nın dünyaca ünlü süpermarket zinciri Carrefour, yılın ilk yarısı 31 milyon Euro zararla kapattı. Süpermarket zinciri geçen yılın ilk altı ayını 249 milyon Euro zararla kapatmıştı.

Güney Avrupa'daki ticari faaliyetleri yavaşlayan süpermarket zincirinin başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika ve Asya ülkelerindeki ticari faaliyetlerinde ise artış görüldüğü bildirildi.

Grup yönetimi, önümüzdeki dönemde Fransa'daki mağazalarından 500 ile 600 arasındaki personeli işten çıkartmaya planlıyor.

Carrefour'un Fransa'daki mağazalarında 112 bin kişi çalışıyor. Dünya genelinde ise grup için çalışanların sayısı 412 bin civarında.

 

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