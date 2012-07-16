CarrefourSA’da 4 yönetici istifa etti!

CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve 3 yönetim kurulu üyesi yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etti.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Bilen, Mehmet Tevfik Nane ve Zeynel Korhan Bilek Yönetim Kurulu üyeliklerinden 16 Temmuz 2012 tarihi itibariyle istifa etmişlerdir” denildi.

CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana yürüten Haluk Dinçer istifasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Sabancı olarak CarrefourSA’da yüzde 38.8 hisseyle azınlık durumdayız. Çoğunluğa sahip Carrefour’dan gerekli destek ve katkıyı göremediğimizden faydalı olamayacağımızı anladık ve arkadaşlarımızla istifa kararı aldık” dedi.

Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul 24 Şubat tarihinde yaptığı basın toplantısında CarrefourSA'nın performansından memnun olmadıklarını belirterek, holding portföyünde yer alan CarrefourSA hisse senetlerine ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla yatırım bankası Rothschild'e yetki verdiklerini ve bu konunun yıl bitmeden çözüme kavuşacağını söylemişti.

Carrefour CEO’su Knight Vinke Haziran ayında yaptığı açıklamada ise Türkiye’den çıkabileceklerinin bilgisini vermişti.

Carrefour ile Sabancı Holding’in hipermarket ve süpermarket alanındaki ortaklığı, Carrefoursa adı 1996′dan bu yana faaliyet gösteriyor.

Carrefoursa’da Carrefour’un yüzde 58.2, Sabancı Holding’in yüzde 38.8 payı bulunuyor. Şirketin yüzde 2.2′si ise halka açık.