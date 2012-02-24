Sabancı Carrefour'daki durumunu değerlendiriyor

T24 - Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, 2012 yılında perakende sektöründe büyümek istediklerini, Carrefour'daki mevcut durumlarını değiştirmek istediklerini belirtti.

Holdingin yıllık paylaşım toplantısında konuşan Kurtul, 2012 yılında gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyümenin yavaşlayabileceğini dile getirerek, Euro Bölgesi'nde büyüme beklemediklerini, ancak ABD'de işlerin iyi gittiğini belirtti.

Bu yıl Türkiye'de yüzde 8 oranında büyümenin sürdürülebilir olmadığına işaret eden Kurtul, iç talebin

son iki yıl kadar kuvvetli olmayacağını, ihracatın ilk yarıda zayıf dış talepten etkilenebileceğini ve kredi büyümesinin yavaşlayabileceğini anlattı.

2012'de Türkiye'nin sıkı mali politikalara devam edeceğini ve başarılı bir bütçe yönetiminin süreceğini öngördüklerini belirten Kurtul, bu yıl büyümede yavaşlama ile cari açığın gerileyeceğini, Türk Lirasının bu yıl büyüme öngörüsü, azalan cari açık ve yeterli likiditenin sağlanabileceği varsayımıyla daha istikrarlı seyredeceğini belirtti.

Kurtul, bu yıla ilişkin reel büyüme oranını yüzde 4, yıl sonu enflasyon oranını yüzde 7, dolar kurunu 1,8000 lira ve avro dolar paritesini de 1,3250 olarak öngördüklerini ifade etti.

Avivasa, Enerjisa ve Diasa, 2015'e kadar halka arz edilecek

Grubun çimento sektöründe katma değer ve sinerji yaratacak, kendilerini bölgesel lider hedefine taşıyacak yurt içi ve yurt dışı satın alma alternatiflerini değerlendirdiğini belirten Kurtul, 5 yıllık dönem için Sabancı Çimento Grubu olarak 200 milyon dolarlık yatırım hedeflerinin bulunduğunu, geçen yıl 72 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kurtul, grubun şu anda halka açık 12 şirketi bulunduğunu anımsatarak, halka açık şirket sayısını artırmak istediklerini, 2012 yılında Teknosa'nın, 2013 yılında Avivasa'nın, 2014 yılında Enerjisa'nın ve 2015 yılında da Diasa'nın halka arzını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bir gazetecinin, "Enerjisa'nın ortağı Verbund'un yatırım yapmak istememesi nedeniyle Ayedaş'ı almaktan vazgeçtiğini biliyoruz. Sizin de 'başka bir dağıtım bölgesini almak istiyoruz' diye açıklamalarınız vardı. Bu kapsamda stratejiniz değişti mi, hala bir dağıtım bölgesini almak istiyor musunuz?" sorusuna kurtul, "Enerji dağıtımında yine bir ihale süreci olursa o zamanın şartlarına göre biz yine ortağımızla bu konuyu değerlendireceğiz" dedi.

'Carrefour ile bir görüşme sürecimiz söz konusu'

Zafer Kurtul, "Carrefour'daki hisselerinizi tamamen satıp çıkmanız mı söz konusu olacak?" sorusuna ise "Carrefour'daki mevcut durumu sürdürmek istemiyoruz. bu mevcut durumu değiştirmek istiyoruz. Bu tabii, Carrefour ile bir görüşme sürecimiz söz konusu olacak. Ama bu sonunda nasıl bir şekle döner, onu zaman içinde göreceğiz. Tabii ki biz gıda perakendede büyümeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla burada da zaman içinde organik, inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmek isteriz" cevabını verdi.

'Yüzde 5 büyümü sürpriz olmayacak'

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da, Türkiye'nin 2012 yılında büyümesinin yüzde 5'ler civarında olmasının sürpriz olmayacağını vurguladı.

Sabancı, Avrupa'daki sıkıntıların son 6 aydan beri yaşandığını, Türkiye'nin ihracat rakamlarında bunun etkisinin belli ölçüde görüldüğünü ifade etti.

Sabancı, dolayısıyla Avrupa'daki sıkıntıdan Türkiye'nin etkilenmemesinin mümkün olmayacağına işaret ederek şöyle konuştu:

"Ben 'etkilenmeyeceğiz' demiyorum. Hiç etkilenmesek zaten yüzde 8'lerde kalırdık. Etkileneceğimiz için 4-4,5'lara iniyoruz. Biraz böyle bakmak lazım. İyimserim, evet iyimserim. Son iki aydaki gelişmeleri görünce daha da iyimserim.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki etkinliğinin arttığını son birkaç yıldır paylaşıyorum. Artık Doğuya çok döndüğümüzü, dünyanın gelişmekte olan ülkelerin ayrı bir dinamik kazandığını, dolayısıyla onlardaki gelişmenin 2012'de de devam edeceğini görüyoruz. Bunları üst üste koyunca bizim dinamiklerimiz de zaten çok kuvvetli girdik 2012'ye. Yavaş bir inişe doğru geçebiliriz, ama kuvvetli girdik. Bütün bunları üst üste koyunca yüzde 4 ile 5 arasındaki büyümenin Türkiye için makul olacağı kanısındayım."

Bir gazetecinin sorusu üzerine Sabancı, "Hukuk reformunu çok söyledik, çok konuştuk. Benim için yeni bir konu değil. Daha hızlı daha etkin daha güvenilir bir hukuk sistemi istiyoruz. Bunu istiyoruz, bunu talep ediyoruz. Bunu herkes için istiyoruz, hepimiz için istiyoruz. Umuyoruz ki bunlar önce yeni anayasa ve bunun devamında da bunlar, iyi yapılacak" dedi.