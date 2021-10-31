Carrefour, Rekabet Kurumu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor

CarrefourSA, Rekabet Kurumu'nun "fahiş fiyat" sebebiyle kestiği 142 milyon 469 bin liralık cezayı mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

Rekabet Kurumu, beş zincir markete ve bir tedarikçi firmaya 3 milyar TL'ye yakın para cezası kesmişti.

Daha önce Migros, BİM ve Şok da kararı yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.

CarrefourSA'nın söz konusu cezaya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Rekabet Kurulu (Kurul)'nun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturma neticesinde, Kurul'un 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere, Şirketimiz hakkında 142.469.772,07 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar ile Şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbiri Şirketimiz tarafından kabul edilmemekte olup yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın iptali için yargı yoluna başvurulacaktır."

TIKLAYIN: Migros'tan Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat cezasına itiraz

TIKLAYIN: Migros'tan sonra BİM de "fahiş fiyat" cezasını yargıya taşıyor

TIKLAYIN: Migros ve BİM'in ardından Şok Marketler de 'fahiş fiyat' cezasına itiraz etmeye hazırlanıyor

TIKLAYIN: Beş zincir market ve bir tedarikçi firmaya 2.7 milyar TL para cezası