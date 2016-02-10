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Carlos Latuff'un karikatürü nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması açılan gençlik dergisinin Mart sayısının kapağını Latuff çizdi!

Brezilyalı karikatürist Latuff, Devrimci Dergisi’ne bir de dayanışma mesajı gönderdi

10 Şubat 2016 16:19

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi  liseli öğrencilerin dergisi Devrimci’nin bir sonraki sayısının kapağını Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff çizdi. Devrimci Dergisi’nin kasım ayında yayımlanan dördüncü sayısında yer alan Latuff karikatürü gerekçe gösterilerek dergi hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması başlatılmıştı. 

İlerihaber.org’ta yer alan habere göre, derginin mart sayısının kapağı için yaptığı çizimi paylaşan Brezilyalı karikatürist Latuff, soruşturmayla ilgili Devrimci Dergisi’ne bir de dayanışma mesajı gönderdi.  Latuff gönderdiği dayanışma mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de, ifade ve basın özgürlüğünün üzerinde yoğun baskı hepimizin malumu. Yargılanan, hapishanelerde hürriyetlerinden yoksun bırakılan gazeteciler, Erdoğan'ı ve sultanlığını eleştiren mizahi görseller taşıdıkları için tutuklanan öğrenciler... Erdoğan'ın dünyayı Türkiye'nin bir demokrasi olduğuna ikna etmek için kapı kapı dolaşması gülünç. Görmekte olduğumuz muhaliflere yönelik  cadı avı, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin demokrasiden başka her şey olduğunun açık bir göstergesi. Cumhurbaşkanının eleştiriye, hatta ve hatta mizaha tahammül edemediği bir ülke demek, otoriter rejimle yönetilen bir ülke demektir. Ne yazık ki, Türkiye'nin şu anki hali budur. Devrimci'ye ve Sultan Erdoğan'ın karşısına dikilme cüretini gösteren tüm Türkiyelilere en içten dayanışma duygularımı iletiyorum.”

Latuff'un Devrimci Dergisi hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması başlatılmasına neden olan karikatür şöyle:

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