Carla Bruni'den Nicolas Sarkozy yorumu: Eşim süper alfa

Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni, bir dönem cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan eşi Nicolas Sarkozy'yi "Süper alfa ve seksi" şeklinde nitelendirdi.

İtalyan asıllı Fransız model ve şarkıcı Carla Bruni (54) eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (67) ile 14 yıllık evlilikleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

2007-2012 arasında Fransa'yı yöneten Sarkozy'nin eşi Bruni, The Sunday Times gazetesine verdiği röportajda, Sarkozy hakkında "Nazik, kibar ve seksi" ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi Bruni, eşinin "süper alfa" (müthiş lider) tavrına sahip olduğunu ve durumu kontrol altında tutmayı sevdiğini, ancak olaylara "çok olumlu" yaklaşan "özenli" insanlar oldukları için nadiren tartıştıklarını söyledi.

"Nicolas'ın her koşulda bir ülkeye ihtiyacı yok, ülkenin ona ihtiyacı var"

Sarkozy'nin "alfa" (lider) olduğu için cumhurbaşkanlığı yaptığını belirten Bruni, "Nicolas'ın her koşulda bir ülkeye ihtiyacı yok, ülkenin ona ihtiyacı var. Eşim aynı zamanda dünyanın en nazik ve kibar adamıdır. Ayrıca çok seksi" dedi.

2 Şubat 2008'de Élysée Sarayı'nda evlenen çiftin 10 yaşında bir kızı var. Bruni'nin eski hayat arkadaşı Raphaël Enthoven ile Aurélien isimli 2001 doğumlu bir çocuğu daha bulunuyor. İkilinin doğumdan sonra ilişkisi bitti.