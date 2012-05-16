Çarkıfelek'te VJ Bülent sürprizi!

Petek Dinçöz’ün sunduğu Çarkıfelek programına katılan VJ Bülent, Yıldız Tilbe’nin desteğiyle hazırladığı single çalışmasının müjdesini verdi. Ayrıca, Çarkıfelek’in “Sır Ver” bölümünde VJ Bülent, mavi kapak kampanyası için uzun zamandır çöpleri karıştırdığını söyledi.

15 Mayıs akşamı Çarkıfelek’e konuk olan VJ Bülent yeni bir single çalışmasının müjdesini verirken yeni şarkılarında Yıldız Tilbe’nin de desteğini aldığını, hatta bir şarkısında Yıldız Tilbe ile düet yaptıklarını söyledi. VJ Bülent, “yeni şarkılarını görücüye çıkarmak için bir süre daha bekleyeceğini yeni single’ın çalışmalarını bitirir bitirmez sevenleri ile paylaşacağının” müjdesini verdi.

Tilbe’nin yanı sıra Murat Güneş’ten de destek aldığını belirten VJ Bülent, Tilbe ile yaptıkları şarkısının isminin “Cebindeki Paranı Bana Harca İstiyorum” olduğunu ve bu single çalışmasının kendisini çok heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi.

VJ Bülent: Uzun zamandır çöp topluyorum…

VJ Bülent Çarkıfelek’in “Sır Ver” bölümünde çok fazla kimsenin bilmediği bir sırrını da paylaştı. Çarkıfelek’in en sevilen bölümlerinden biri olan “Sır Ver” bölümünde VJ Bülent’ten beklenmedik bir sır geldi. Çalıştığı televizyon kanalından olaylı bir şekilde ayrılan ve sonrasında da zor günler geçirdiğini bilinen VJ Bülent; “Uzun zamandır çöp topluyorum…” deyince Çarkıfelek stüdyosunda kısa süreli bir sessizlik oldu.

Geçirdiği kötü günlerin ardından verdiği bu sırla ister istemez bir bağlantı kuran izleyiciler, sonunda VJ Bülent’in açıklaması ile rahat bir nefes aldılar. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun süredir devam eden “mavi kapak” kampanyası için çöplerden mavi kapak topladığını söyleyen VJ Bülent, bu durumdan çok memnun olduğunu çöpleri karıştırıp kapak toplamaktan gocunmadığını söyledi.