Cari açık azaldı, rezervler arttı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1,52 milyar dolar azalarak 1,79 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece son bir yıldaki cari işlemler açığı 30,51 milyar dolar oldu. Şubatta resmi rezervler 646 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,47 milyar dolar azalarak 1,96 milyar dolara düştü. Birincil gelir dengesi açığı da 99 milyon dolar azalarak 717 milyon dolara geriledi. Öte yandan, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler 228 milyon dolar azalarak 495 milyon dolara düştü.

Parasal olmayan altın kaleminde, net altın ihracatı bir önceki yılın Şubat ayına göre 292 milyon dolar azalarak 1.21 milyar dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 170 milyon dolar tutarında azalarak 613 milyon dolara düştü.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 121 milyon dolar azalarak 670 milyon dolar oldu.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 695 milyon dolar azalarak 140 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 1.08 milyar dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) oldu. Alt kalemler itibarıyla, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 444 milyon dolar ve 744 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 76 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar kaleminde 1,67 milyar dolar tutarında net çıkış (net varlık artışı) gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2,91 milyar dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 1,81 milyar dolar tutarında net artış oldu.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankacılık sektörü ve diğer sektörler sırasıyla 418 milyon dolar ve 864 milyon dolar net kullanım gerçekleşti. Bankalar, Şubat ayında kısa vadeli kredilerde net geri ödeyici, uzun vadeli kredilerde net kullanıcı olmuştur.