Cari açık beklenenden yüksek çıktı

Türkiye ekonomisinin önemli kırılganlık noktaları arasında gösterilen cari işlemler açığı, Kasım ayında 2 milyar 105 milyon dolar ile, 2.0 milyar dolar olan beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji ithalatındaki azalmanın etkisiyle cari açık, önceki yılın Kasım ayına göre 3.69 milyar dolar azaldı. Cari açık, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 27.84 milyar dolara, 12 aylık dönemde 34.74 milyar dolara ulaştı.



Verilere göre, Ocak-Kasım döneminde "kaynağı belirsiz" döviz girişlerinde de büyük sıçrama yaşandı. Bu dönemde, "net hata-noksan" kalemi olarak belirtilen kaynağı belirsiz girişler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 165 artışla, 4.5 milyar dolardan, 11.91 milyar dolara fırladı.

Altın ithalatı çakıldı





Altın ithalatı bir önceki yılın Kasım ayındaki 1.97 milyar dolardan, yüzde 90'dan fazla düşüşle geçen yıl Kasım ayında 132 milyon dolara geriledi. Enerji ithalatındaki düşüş de eklenince, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.62 milyar dolar azalarak 2.95 milyar dolara düştü.



Hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler 159 milyon dolar artarak 1.48 milyar dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 176 milyon dolar azalarak 1.18 milyar dolara geriledi.



Portföy yatırımlarında da 3.08 milyar dolar net çıkış yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.06 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 666 milyon dolar net satış gerçekleşti. Kasım ayında resmi rezervler de 212 milyon dolar azaldı.