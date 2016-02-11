Cari açık beklentilere yakın gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı Aralık 2015'te bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 587 milyon dolar azalarak 5 milyar 73 milyon dolara geriledi. Bunun sonucunda 2015 yılında cari işlemler açığı 32 milyar 192 milyon dolar oldu.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, cari işlemler açığının 5 milyar dolar seviyesinde çıkması bekleniyordu.

Kasım ayı cari açık rakamı 2.11 milyar dolardan 2.24 milyar dolara revize edildi.

Merkez Bankası rezervleri 2015 yılında 11.8 milyar dolar azaldı.

Net hata noksan kalemi 2015 yılında 9.66 milyar dolarlık giriş olarak gerçekleşti. Bu kalem Aralık ayında 1.12 milyar dolar çıkış olarak açıklandı.