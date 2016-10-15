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Yaşam

Caretta carettayı yakmışlar!

"Kaplumbağanın üzerine yanıcı madde dökülmüş, sonra mutfak çakmağıyla tutuşturulmuş"

15 Ekim 2016 19:50

Fethiye Körfezi açıklarındaki Kızılada’da üzerine yanıcı madde dökülerek, yakılmış caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası bulundu.

DHA’nın haberine göre, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde, Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’na katılan gönüllü öğrenciler ve bir grup otel çalışanı, tekneyle Fethiye Körfezi’ne 6 mil mesafedeki Kızılada’ya kıyı temizliği yapmak için gitti.

Kampanyaya katılan gönüllüler, adanın kuzeyindeki koyda, temizlik çalışmasına başladı. Üzeri çalılarla örtülmüş çöpleri kaldıran gönüllüler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan telef olmuş bir deniz kaplumbağası gördü. İncelemede, kaplumbağanın üzerine yanıcı madde döküldükten sonra ateşe verilerek yakıldığı tespit edildi.

 

Çakmak yanında bulundu

 

Mutfak çakmağının ölü haldeki kaplumbağanın üzerinde bırakılması ise dikkat çekti. Kaplumbağanın canlı halde yakılıp yakılmadığı anlaşılamadı. İncelemenin ardından kaplumbağa, temizlik çalışmasına katılan gönüllüler tarafından kumsala gömüldü.

 

“Korunması gereken canlılar”

 

Temizlik çalışması için geldiği adada yakılmış haldeki kaplumbağayla karşılaşan TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi sorumlusu Ersin Özer, çok büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Kaplumbağanın detaylı fotoğraflarını çektiklerini ve konunun araştırılacağını anlatan Özer, "Böyle bir manzarayla karşılaşmak istemezdik. Kaplumbağanın üzerine yanıcı madde dökülmüş, sonra mutfak çakmağıyla tutuşturulmuş. Bunlar korunması gereken canlılar" dedi.

 

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