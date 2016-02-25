Fethiye'de kafasına vurularak öldürülmüş bir Caretta Caretta bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir plajda caretta caretta ölüsü bulundu. Kaplumbağanın başına sert bir cisim vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV'nin haberine göre, Fethiye Yanıklar Mahallesi'ndeki plajda gezintiye çıkan Murat- Lana Salttürk çifti, denize 3 metre mesafede ters dönmüş hareketsiz caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası gördü.

Yaklaşık 80 santimetre boyunda ve 50-60 kilo ağırlığındaki kaplumbağayı çeviren çift, baş kısmında şişlik ve kanama olduğunu fark etti. Başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldüğü belirlenen kaplumbağa, Fethiye Belediyesi ekipleri tarafından alındı.

"Bunun adı canilik"



Plajda dolaşırken kaplumbağayı gören Murat Salttürk, "Bunlar korunması gereken canlılar. Bu hayvanın kimseye zararı yok. Bilinçli bir şekilde öldürülmüş. Bunun adı canilik" dedi.

Boynuna ve yüzgeçlerine parke taşlı bağlanmıştı





Benzer olay Yanıklar Plajı'na 1.5 kilometre mesafedeki Akmaz Plajı'nda geçen yıl 12 Haziran'da gerçekleşti. Nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağası yüzgeçlerine ve boynuna parke taşı bağlanmış halde ölü bulunmuştu. Boğularak öldüğü tespit edilen kaplumbağanın ölüsünün kıyıya vurması, o dönem çevrecilerden sert tepki gördü.